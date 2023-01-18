Оновлень не так багато, як хотілося б, однак розповісти все ж є про що. 24 канал зібрав усі зміни нового покоління "макбуків", а також порівняв відмінності з попереднім.

Цікаво Apple запатентувала захисне покриття для складного дисплея – що це означає

MacBook Pro

  • Apple анонсувала дві моделі MacBook Pro нового покоління на потужніших чипах M2 Pro і M2 Max – з екранами 14 і 16 дюймів. Компанія стверджує, що базовий MacBook Pro з чипом M2 Pro на 20% швидший за модель 2021 року і на 30% потужніший у графічних завданнях.
  • Девайси можуть похвалитися до 96 гігабайтами об'єднаної оперативної пам'яті LPDDR5 (у лінійці 2021 року максимумом були 64 гігабайти) та оснащуються SSD-накопичувачем ємністю до 8 терабайтів.
  • MacBook Pro 2023 року отримали новітній інтерфейс HDMI 2.1, завдяки якому досягається підтримка зовнішніх дисплеїв з роздільною здатністю 8K при 60 герцах. Також підтримується підключення 4К-монітора з частотою 144 або навіть 240 герців.
  • Крім того, нові ноутбуки мають Thunderbolt 4 і працюють зі свіжим модулем Wi-Fi 6e.
  • Комплектний MagSafe 3 у нових MacBook Pro тепер відповідає кольору обраної моделі.
  • Екрани такі ж, як і раніше: Liquid Retina XDR з вирізом зверху та HD-камерою роздільною здатністю 1080p.
  • В корпус вбудовані 6 динаміків і мікрофони студійної якості.

Найпотужніший MacBook Pro тепер здатний "обробляти сцени, які не можуть запустити інші ноутбуки та комп'ютери". Наприклад, компіляція в Xcode на 25% швидша порівняно з попереднім поколінням, а обробка в Adobe Photoshop на 80% порівняно з найшвидшим MacBook Pro на базі Intel. Рендеринг заголовків і анімації в Motion тепер відбувається на 80% швидше порівняно з найшвидшим MacBook Pro на базі Intel і на 20% швидше порівняно з попереднім поколінням.

Що не змінилося:

  • Дизайн. Зовні ноутбуки не відрізняються від моделей 2021 року, що й не дивно, враховуючи масштабний редизайн у попередньому поколінні;
  • Камера FaceTime;
  • Аудіосистема;
  • Мікрофони;
  • Максимальна ємність SSD;
  • Якість і діагональ дисплея;
  • Клавіатура, трекпад;
  • MagSafe;
  • Габарити (розмір, товщина, вага);
  • Кольори корпусу;
  • Швидкість швидкого заряджання;
  • Ємність акумуляторів;
  • Комплектація (крім кабелю MagSafe).

Без змін також лишиться й ціна. Базовий 14-дюймовий MacBook Pro з M2 Pro обійдеться в 1999 доларів, а 16-дюймова модель у 2499 доларів. Ноутбуки надійдуть у продаж 24 січня.

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