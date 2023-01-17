Винахід допоможе подолати проблему швидкого зносу екранів у ґаджетах, що складаються. Багато користувачів через це відмовляються від покупки таких пристроїв, надаючи перевагу класичному формфактору моноблока.

Цікаво Apple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-Ink

Що відомо

Патент пропонує наносити на екран смартфона особливу плівку товщиною всього 200 мікрометрів.

Покриття виготовлятиметься з декількох шарів і захищатиме екран від пошкоджень під час складання.

Завдяки такому покриттю на дисплеї складного смартфона або планшета не повинні з'являтися тріщини та складки.

Коли можна очікувати від Apple смартфон з екраном, здатним складатись, неясно.

Зображення з патенту Apple демонструє схему винаходу / Фото patentlyapple

Apple, за численними чутками, працює над своїм першим складним пристроєм уже кілька років. При цьому, як очікується, спочатку компанія випустить не смартфон, а гнучкий планшетний ноутбук. Така незвична модель MacBook, якщо вірити зливам, буде оснащена 20-дюймовим дисплеєм з підтримкою роздільної здатності 4K або вище. Для фізичної клавіатури місця не знайшлося — вона буде програмною і з'являтиметься за потреби на самому екрані.

Варто зазначити, що сьогодні на ринку пристроїв з екранами, що складаються, домінує Samsung. Свої аналоги випустили кілька китайських компаній, а також нібито готує Google в лінійці Pixel. Якщо Apple випустить власний смартфон з гнучким екраном, це може потіснити корейського виробника.