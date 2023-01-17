Винахід допоможе подолати проблему швидкого зносу екранів у ґаджетах, що складаються. Багато користувачів через це відмовляються від покупки таких пристроїв, надаючи перевагу класичному формфактору моноблока.
Цікаво Apple може додати в майбутній гнучкий iPhone кольоровий дисплей E-Ink
Що відомо
- Патент пропонує наносити на екран смартфона особливу плівку товщиною всього 200 мікрометрів.
- Покриття виготовлятиметься з декількох шарів і захищатиме екран від пошкоджень під час складання.
- Завдяки такому покриттю на дисплеї складного смартфона або планшета не повинні з'являтися тріщини та складки.
Коли можна очікувати від Apple смартфон з екраном, здатним складатись, неясно.
Зображення з патенту Apple демонструє схему винаходу / Фото patentlyapple
Apple, за численними чутками, працює над своїм першим складним пристроєм уже кілька років. При цьому, як очікується, спочатку компанія випустить не смартфон, а гнучкий планшетний ноутбук. Така незвична модель MacBook, якщо вірити зливам, буде оснащена 20-дюймовим дисплеєм з підтримкою роздільної здатності 4K або вище. Для фізичної клавіатури місця не знайшлося — вона буде програмною і з'являтиметься за потреби на самому екрані.