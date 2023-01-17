Изобретение поможет преодолеть проблему быстрого износа экранов в складывающихся гаджетах. Многие пользователи из-за этого отказываются от покупки таких устройств, предпочитая классический формфактор моноблока.
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Что известно
- Патент предлагает наносить на экран смартфона особую пленку толщиной всего 200 микрометров.
- Покрытие будет изготавливаться из нескольких слоев и защищать экран от повреждений при сборке.
- Благодаря такому покрытию на экране складываемого смартфона или планшета не должны появляться трещины и складки.
Когда можно ожидать от Apple смартфон с экраном, способным складываться, неясно.
Изображение из патента Apple демонстрирует схему изобретения / Фото patentlyapple
Apple, по многочисленным слухам, работает над своим первым складываемым устройством уже несколько лет. При этом, как ожидается, сначала компания выпустит не смартфон, а гибкий планшетный ноутбук. Такая необычная модель MacBook, если верить сливам, будет оснащена 20-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 4K или выше. Для физической клавиатуры места не нашлось – она будет программной и будет появляться при необходимости на самом экране.