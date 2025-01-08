HP представила 3D-сканер, який дозволяє перенести в цифровий світ майже будь-який предмет

На виставці CES 2025 HP у співпраці з Adobe презентувала HP Z Captis — першу у світі портативну систему для швидкої цифрової оцифровки матеріалів і поверхонь. Ця розробка забезпечує найвищу деталізацію та реалізм, орієнтуючись на дизайнерів, архітекторів, творців ігор, фахівців зі спецефектів та інших професіоналів.

HP Z Captis базується на платформі Nvidia Jetson AGX Xavier та використовує програмне забезпечення HP Capture Management SDK, повідомляє 24 Канал. Система оснащена поляризованою та фотометричною системою комп’ютерного зору й інтегрується з інструментами Adobe Substance 3D для створення реалістичного контенту.

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Розробка HP Z Captis розпочалася у 2019 році як частина спільного бачення HP та Adobe, де цифрові матеріали розглядаються як основа екосистеми цифрового творення. Тепер ця концепція перетворилася на комерційний продукт, здатний революціонізувати процеси оцифровки матеріалів для провідних брендів, компаній та установ.



HP Z Captis дозволяє оцифровувати різні об'єкти / Фото HP

Зростання попиту на 3D-контент у таких галузях, як архітектура, автомобілебудування, розваги, мода, взуттєва промисловість, ігрова індустрія та дизайн, робить HP Z Captis актуальним інструментом.

Пристрій дозволяє отримувати зображення з роздільною здатністю до 8K, які інтегруються в робочі процеси для створення ітеративних 3D-дизайнів та забезпечення реального часу співпраці.



Якість оцифрування сягає 8К / Фото HP

Система безперешкодно працює з Adobe Substance 3D Sampler, що дозволяє підвищити ефективність роботи, скоротити витрати фізичних зразків і заощадити час і гроші.

Можливості для розробників і дослідників

HP Z Captis також пропонує рішення для розробників, дослідників та інженерів, забезпечуючи оцифровку матеріалів із використанням API та контейнеризованих режимів захоплення. Це дозволяє створювати додатки, пов’язані зі штучним інтелектом, комп’ютерним зором і локальними інференсами.



HP Z Captis може використовуватися у різноманітних сферах / Фото HP

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Система підтримує масштабовані рішення для створення кастомних наборів зображень із такими функціями, як фотометричне бачення, ультрависока роздільна здатність та поляризація. Крім того, HP Z Captis дозволяє розгортати моделі ШІ на базі Nvidia Jetson Xavier AGX для роботи у реальному часі.

HP Z Captis вже доступний для придбання, надаючи інноваційні можливості для професіоналів різних сфер.