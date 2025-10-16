У липні астрономи зафіксували третій в історії спостережень міжзоряний об'єкт, що отримав назву 3I/ATLAS. Його надвисока швидкість і траєкторія породили хвилю спекуляцій про штучне походження та навіть інопланетну загрозу, що насувається на Землю в листопаді. Минули місяці, вчені отримали чимало даних, і тепер ми маємо остаточну відповідь на питання про те, чи знищать нас інопланетяни.

Що ж насправді являє собою 3I/ATLAS?

Хоча невелика група вчених, очолювана астрофізиком з Гарварду Аві Льобом, висунула гіпотезу про те, що 3I/ATLAS може бути технологічним артефактом, переважна більшість наукової спільноти впевнено заперечує ці припущення. Аргументи на користь природного походження об'єкта є значно переконливішими. Наявні дані свідчать, що 3I/ATLAS – це комета, яка мільярди років дрейфувала у космосі, перш ніж потрапити до нашої Сонячної системи, пише 24 Канал.

Головний доказ її кометної природи – це активність. Подібно до інших комет, у міру наближення до Сонця 3I/ATLAS почала демонструвати класичні ознаки: у неї утворилися кома (газопилова хмара навколо ядра) і хвіст.

Спостереження за допомогою космічного телескопа "Габбл" показали, що ядро комети, діаметр якого оцінюють від 440 метрів до 5,6 кілометра, оточене тимчасовою атмосферою з газу та пилу.

Космічна обсерваторія Swift зафіксувала сліди гідроксилу (OH) – продукту розпаду молекул води, що свідчить про випаровування льоду з поверхні ядра. За оцінками, комета втрачає близько 40 кілограмів води щосекунди.



Один із перших знімків комети 3I/ATLAS / Фото Bruce Van Deventer

В цілому хімічний склад об'єкта також вказує на його природне походження. Аналіз, проведений за допомогою телескопів "Джеймс Вебб" та SPHEREx, виявив у комі комети надзвичайно високу концентрацію вуглекислого газу, а також чадний газ, карбонілсульфід, ціан, нікель та залізо. Хоча деякі аспекти, як-от ранній викид металів на занадто великій відстані від Сонця, стали для вчених загадкою, вони пояснюються природними хімічними аномаліями, а не діяльністю позаземних цивілізацій, котрі намагаються імітувати комету.

Вчені також зафіксували зелене світіння у 3I/ATLAS, але й воно не є чимось дивним. Коли комета наближається до Сонця, лід на її ядрі починає випаровуватися, утворюючи газову атмосферу, або кому. Під дією сонячного випромінювання молекули хімічних елементів у цьому газі починають світитися.

Траєкторія та швидкість об'єкта, хоч і є незвичайними, також мають наукове пояснення. 3I/ATLAS рухається по незамкненій гіперболічній орбіті зі швидкістю 61 кілометр на секунду, пише NASA, що значно вище, ніж у попередніх міжзоряних гостей – Оумуамуа та комети Борисова. Це підтверджує, що об'єкт не був гравітаційно пов'язаний із Сонцем від початку свого існування і був викинутий з іншої зоряної системи. Той факт, що 3I/ATLAS не гальмує при наближенні до Землі, явно говорить про те, що йому до нас діла немає.



Траєкторія комети на цьому зображенні позначена білим кольором / Фото ЄКА

Загалом безпека нашої планети – це ключове питання в цій історії. 3I/ATLAS не становить жодної загрози для Землі. Найближче до нашої планети комета підійде 19 грудня 2025 року на безпечну відстань близько 270 мільйонів кілометрів.

Які висновки можна зробити?

Припущення про напад у листопаді є безпідставними спекуляціями, які не підкріплені жодними фактами. Варто зазначити, що першим про "інопланетну природу" об'єкта заговорив астрофізик Аві Льоб. Він є дуже відомим серед звичайних людей вченим, але вся його популярність базується на регулярних припущеннях про інопланетні об'єкти. Наприклад, він також раніше говорив, що 1I/ʻOumuamua може бути космічним кораблем. Проте цей сигароподібний об'єкт вилетів з Сонячної системи й більше не повертався.