В июле астрономы зафиксировали третий в истории наблюдений межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS. Его сверхвысокая скорость и траектория породили волну спекуляций об искусственном происхождении и даже инопланетной угрозе, надвигающейся на Землю в ноябре. Прошли месяцы, ученые получили немало данных, и теперь мы имеем окончательный ответ на вопрос о том, уничтожат ли нас инопланетяне.

Что же на самом деле представляет собой 3I/ATLAS?

Хотя небольшая группа ученых, возглавляемая астрофизиком из Гарварда Ави Льобом, выдвинула гипотезу о том, что 3I/ATLAS может быть технологическим артефактом, подавляющее большинство научного сообщества уверенно отрицает эти предположения. Аргументы в пользу естественного происхождения объекта значительно убедительнее. Имеющиеся данные свидетельствуют, что 3I/ATLAS – это комета, которая миллиарды лет дрейфовала в космосе, прежде чем попасть в нашу Солнечную систему, пишет 24 Канал.

Главное доказательство ее кометной природы – это активность. Подобно другим кометам, по мере приближения к Солнцу 3I/ATLAS начала демонстрировать классические признаки: у нее образовались кома (газопылевое облако вокруг ядра) и хвост.

Наблюдения с помощью космического телескопа "Хаббл" показали, что ядро кометы, диаметр которого оценивают от 440 метров до 5,6 километра, окружено временной атмосферой из газа и пыли.

Космическая обсерватория Swift зафиксировала следы гидроксила (OH) – продукта распада молекул воды, что свидетельствует об испарении льда с поверхности ядра. По оценкам, комета теряет около 40 килограммов воды каждую секунду.



Один из первых снимков кометы 3I/ATLAS / Фото Bruce Van Deventer

В целом химический состав объекта также указывает на его естественное происхождение. Анализ, проведенный с помощью телескопов "Джеймс Уэбб" и SPHEREx, обнаружил в коме кометы чрезвычайно высокую концентрацию углекислого газа, а также угарный газ, карбонилсульфид, циан, никель и железо. Хотя некоторые аспекты, такие как ранний выброс металлов на слишком большом расстоянии от Солнца, стали для ученых загадкой, они объясняются природными химическими аномалиями, а не деятельностью внеземных цивилизаций, которые пытаются имитировать комету.

Ученые также зафиксировали зеленое свечение в 3I/ATLAS, но и оно не является чем-то странным. Когда комета приближается к Солнцу, лед на ее ядре начинает испаряться, образуя газовую атмосферу, или кому. Под действием солнечного излучения молекулы химических элементов в этом газе начинают светиться.

Траектория и скорость объекта, хоть и являются необычными, также имеют научное объяснение. 3I/ATLAS движется по незамкнутой гиперболической орбите со скоростью 61 километр в секунду, пишет NASA, что значительно выше, чем у предыдущих межзвездных гостей – Оумуамуа и кометы Борисова. Это подтверждает, что объект не был гравитационно связан с Солнцем от начала своего существования и был выброшен из другой звездной системы. Тот факт, что 3I/ATLAS не тормозит при приближении к Земле, явно говорит о том, что ему до нас дела нет.



Траектория кометы на этом изображении обозначена белым цветом / Фото ЕКА

В общем безопасность нашей планеты – это ключевой вопрос в этой истории. 3I/ATLAS не представляет никакой угрозы для Земли. Ближе всего к нашей планете комета подойдет 19 декабря 2025 года на безопасное расстояние около 270 миллионов километров.

Какие выводы можно сделать?

Предположения о нападении в ноябре являются безосновательными спекуляциями, которые не подкреплены никакими фактами. Стоит отметить, что первым об "инопланетной природе" объекта заговорил астрофизик Ави Лёб. Он является очень известным среди обычных людей ученым, но вся его популярность базируется на регулярных предположениях об инопланетных объектах. Например, он также ранее говорил, что 1I/ʻOumuamua может быть космическим кораблем. Однако этот сигарообразный объект вылетел из Солнечной системы и больше не возвращался.