5 прихованих функцій Google Maps, які варто знати

Google Maps має значно більше можливостей, ніж проста навігація. У додатку є приховані інструменти, які допомагають планувати маршрути, економити час і уникати зайвого стресу під час подорожей.

Більшість користувачів використовує Google Maps лише для прокладання маршруту, але в додатку є низка функцій, які можуть зробити поїздки значно комфортнішими. Про це пише BGR.

Які функції Google Maps справді корисні у дорозі?

Спільний вибір місць. У Google Maps можна створювати списки закладів і ділитися ними з друзями. Учасники додають варіанти і голосують за найкращий, що допомагає швидко визначитися, куди піти.

Офлайн-карти. Додаток дозволяє завантажити карту заздалегідь і користуватися нею без інтернету. Це особливо корисно під час подорожей у місцях зі слабким покриттям.

Голосове керування навігацією. Інтеграція з AI дозволяє керувати маршрутом голосом. Можна шукати місця або будувати маршрут, не торкаючись екрана під час водіння.

Збереження місця паркування. Google Maps дає змогу відмітити місце, де залишили авто, і пізніше легко повернутися до нього за допомогою навігації.

Обмін геолокацією. Як пише good house keeping, функція live location дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням із друзями чи родиною. Це допомагає швидко знайти одне одного або відстежувати поїздку в реальному часі.