Ви про них не чули, але вони змінили все: 5 забутих проєктів Microsoft, які всі забули

Сьогодні Microsoft асоціюється здебільшого з офісною рутиною та операційними системами, проте історія компанії сповнена ризикованих і часом відверто дивних експериментів. Деякі з них виявилися занадто футуристичними для своєї епохи, а інші – просто кумедними спробами зайти на нові ринки.

П'ять незвичних розробок Microsoft, про які ви могли не знати

Корпорація Microsoft за свою п'ятдесятирічну історію реалізувала десятки незвичайних експериментів. Поки Windows та Office завойовували світ, інженери компанії створювали пристрої та програми, які часто випереджали технологічні можливості свого часу. Деякі з цих проєктів повністю провалилися, проте вони стали джерелом натхнення для майбутніх інновацій, пише 24 Канал.

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Datalink

Одним із найцікавіших прикладів є співпраця Microsoft з компанією Timex у 1994 році. Разом вони створили Datalink – один із перших у світі розумних годинників. Цей гаджет міг приймати зі стаціонарного комп'ютера контакти, дані про зустрічі та списки справ.

Найбільше вражав спосіб передачі даних: годинник не мав кабелів, а використовував оптичний сенсор. Користувач підносив пристрій до екрана монітора, який починав мерехтіти спеціальними світловими сигналами. Сенсор зчитував ці спалахи та зберігав інформацію в пам'яті.

Крім того, Datalink мав захист від води на глибині до 100 метрів, що було серйозним показником для електроніки того часу.



Розумний годинник Datalink / Фото NASA

TerraServer

Наприкінці 1990-х років Microsoft запустила сервіс TerraServer, який фактично став попередником сучасних карт. Розробники об'єднали аерофотозйомку Геологічної служби США з російськими супутниковими знімками. Це дозволило створити сервіс із роздільною здатністю 1 метр для більшої частини планети.

Microsoft випередила запуск Google Earth, проте не змогла втримати лідерство на ринку картографії. Сьогодні TerraServer уже не працює, поступившись місцем Bing Maps, але в архівах збереглися сотні знімків, що демонструють амбітність цього проєкту.



Серсія TerraServer / Зображення How-To Geek

SPOT Watch

Ще однією спробою підкорити ринок носимих пристроїв став проєкт SPOT Watch, запущений на початку 2000-х років. Цей годинник отримував інформацію через сигнали FM-радіо. Користувачі могли бачити прогноз погоди, результати спортивних матчів, курси акцій та навіть повідомлення з MSN Messenger або Outlook.

Проте популярності завадили кілька факторів: гаджет був занадто масивним, працював лише в Північній Америці та потребував платної підписки, яка коштувала близько 60 доларів на рік. Через чотири роки проєкт закрили, поступившись місцем сучаснішим підходам.



SPOT Watch / Зображення Microsoft

Songsmith

У 2009 році компанія представила програму Songsmith, яка мала замінити музикантам колег по гурту. Користувач записував вокальну партію, а програма автоматично підбирала акорди та інструментальний супровід.

Хоча вона працювала не так досконало, як сучасний штучний інтелект, Songsmith стала вірусною. Люди створювали кумедні кавер-версії відомих хітів, накладаючи на серйозний вокал життєрадісні та часом фальшиві мелодії.

Програма досі доступна на сайті Microsoft Research і працює на всіх версіях системи – від Windows XP до Windows 11.

Планшет на Windows XP

Окремої уваги заслуговує спроба Microsoft створити планшет задовго до появи iPad. На початку 2000-х років вони випустили Tablet PC зі спеціальною версією Windows XP. Проте залізо того часу не було готове до таких навантажень. Пристрій мав 128 мегабайтів оперативної пам'яті, процесор на 600 мегагерців та жорсткий диск на 20 гігабайтів. Батарея витримувала лише 3 години роботи, а інтерфейс системи спроєктували під мишу та клавіатуру, що робило сенсорне керування незручним. Попри високу ціну в кілька тисяч доларів, ці пристрої стали першим кроком до сучасних планшетів.



Планшет на Windows XP / Фото Microsoft

Історія цих проєктів доводить, що інновації не завжди приносять миттєвий комерційний успіх, але вони рухають технологічний прогрес уперед. Microsoft чудово вміє створювати інноваційні технології, проте часто вони настільки випереджають свій час, що не знаходять заслуженої аудиторії.