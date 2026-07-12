Пять необычных разработок Microsoft, о которых вы, возможно, не знали

Корпорация Microsoft за свою пятидесятилетнюю историю реализовала десятки необычных экспериментов. Пока Windows и Office завоевывали мир, инженеры компании создавали устройства и программы, которые часто опережали технологические возможности своего времени. Некоторые из этих проектов полностью провалились, однако они стали источником вдохновения для будущих инноваций, пишет 24 Канал.

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Datalink

Одним из самых интересных примеров является сотрудничество Microsoft с компанией Timex в 1994 году. Вместе они создали Datalink – одни из первых в мире умных часов. Этот гаджет мог принимать со стационарного компьютера контакты, данные о встречах и списки дел.

Больше всего поражал способ передачи данных: у часов не было кабелей, вместо этого использовался оптический датчик. Пользователь подносил устройство к экрану монитора, который начинал мигать специальными световыми сигналами. Сенсор считывал эти вспышки и сохранял информацию в памяти.

Кроме того, Datalink обладал водонепроницаемостью на глубине до 100 метров, что было серьезным показателем для электроники того времени.



Умные часы Datalink / Фото NASA

TerraServer

В конце 1990-х годов Microsoft запустила сервис TerraServer, который фактически стал предшественником современных карт. Разработчики объединили аэрофотоснимки Геологической службы США с российскими спутниковыми снимками. Это позволило создать сервис с разрешением 1 метр для большей части планеты.

Microsoft опередила запуск Google Earth, однако не смогла удержать лидерство на рынке картографии. Сегодня TerraServer уже не работает, уступив место Bing Maps, но в архивах сохранились сотни снимков, демонстрирующих амбициозность этого проекта.



Сервис TerraServer / Изображение How-To Geek

SPOT Watch

Еще одной попыткой покорить рынок носимых устройств стал проект SPOT Watch, запущенный в начале 2000-х годов. Эти часы получали информацию через сигналы FM-радио. Пользователи могли видеть прогноз погоды, результаты спортивных матчей, курсы акций и даже сообщения из MSN Messenger или Outlook.

Однако популярности помешали несколько факторов: гаджет был слишком громоздким, работал только в Северной Америке и требовал платной подписки, которая стоила около 60 долларов в год. Через четыре года проект закрыли, уступив место более современным подходам.



SPOT Watch / Изображение Microsoft

Songsmith

В 2009 году компания представила программу Songsmith, которая должна была заменить музыкантам коллег по группе. Пользователь записывал вокальную партию, а программа автоматически подбирала аккорды и инструментальное сопровождение.

Хотя она работала не так безупречно, как современный искусственный интеллект, Songsmith стала вирусной. Люди создавали забавные кавер-версии известных хитов, накладывая на серьезный вокал жизнерадостные и порой фальшивые мелодии.

Программа до сих пор доступна на сайте Microsoft Research и работает на всех версиях системы – от Windows XP до Windows 11.

Планшет на Windows XP

Отдельного внимания заслуживает попытка Microsoft создать планшет задолго до появления iPad. В начале 2000-х годов они выпустили Tablet PC со специальной версией Windows XP. Однако аппаратное обеспечение того времени не было готово к таким нагрузкам. Устройство имело 128 мегабайт оперативной памяти, процессор с тактовой частотой 600 мегагерц и жесткий диск объемом 20 гигабайт. Батарея выдерживала всего 3 часа работы, а интерфейс системы был разработан под мышь и клавиатуру, что делало сенсорное управление неудобным. Несмотря на высокую цену в несколько тысяч долларов, эти устройства стали первым шагом к современным планшетам.



Планшет на Windows XP / Фото Microsoft

История этих проектов доказывает, что инновации не всегда приносят мгновенный коммерческий успех, но они продвигают технологический прогресс вперед. Microsoft прекрасно умеет создавать инновационные технологии, однако часто они настолько опережают свое время, что не находят заслуженной аудитории.