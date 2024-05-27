Оператор Vodafone першим тестує 5G в Україні

Технологія 5G прийшла на заміну попередньому поколінню зв'язку ще кілька років тому. Деякі країни вже повністю або принаймні великою мірою перейшли на новий стандарт, але в Україні вона досі не присутня. Vodafone хоче виправити це.

Що відомо

Як повідомив міністр цифрової трансформації, Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі провели тестовий сеанс зв'язку за допомогою 5G і перевірили його якість.

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Все працює,

– підсумував Михайло Федоров.

Він додає, що зараз новий стандарт зв'язку п'ятого покоління працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року. "Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну", – каже міністр.

Судячи з допису, допомагає в цьому компанія Nokia, відома своїми технологіями зв'язку. Вона виготовляє та постачає відповідне обладнання по всьому світу, а також зараз докладається до досліджень 6G.

Скільки можуть тривати такі випробування й коли почнеться повноцінне впровадження, невідомо.

Що ми знаємо про 5G у світі

Станом на 2023 рік у світі налічувалося 1,9 мільярда підключень до 5G.

Прогнозується, що до кінця 2024 року ця цифра зросте до 2,8 мільярда, а до 2027 року — до 5,9 мільярда.

Китай є лідером за розгортанням 5G. Країна має найбільшу кількість станцій, які почала розгортати ще у 2019 році.

Південна Корея та США також активно впроваджують 5G, щоб не відставати.

Чим відрізняється 5G від 4G

Швидкість : 5G пропонує значно вищу швидкість передачі даних, сягаючи десятків гігабіт в секунду, порівняно з кількома гігабітами в секунду для 4G.

: 5G пропонує значно вищу швидкість передачі даних, сягаючи десятків гігабіт в секунду, порівняно з кількома гігабітами в секунду для 4G. Затримка : 5G має значно меншу затримку, що робить його ідеальним для застосунків, які потребують миттєвої реакції, таких як віртуальна реальність та автономні транспортні засоби. Технологія дозволяє керувати приладами віддалено, перебуваючи на іншому кінці світу. Наприклад, лікарі можуть проводити віддалені операції, керуючи роботами, без потреби перебувати в операційній особисто.

: 5G має значно меншу затримку, що робить його ідеальним для застосунків, які потребують миттєвої реакції, таких як віртуальна реальність та автономні транспортні засоби. Технологія дозволяє керувати приладами віддалено, перебуваючи на іншому кінці світу. Наприклад, лікарі можуть проводити віддалені операції, керуючи роботами, без потреби перебувати в операційній особисто. Ємність: 5G може підтримувати значно більше пристроїв, що робить його важливим для Інтернету речей та інших сценаріїв з великою кількістю підключень.

Очікується, що 5G стане ключовим фактором розвитку автономних транспортних засобів та підключених автомобілів, розумних міст, віртуальної реальності, штучного інтелекту та інших сучасних технологій.

Розгортання 5G все ще перебуває на ранній стадії, і доступність та швидкість послуг можуть відрізнятися залежно від регіону.