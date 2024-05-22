Існує ціла низка комбінацій, але тут ми зібрали кілька таких, що будуть найбільш корисними в повсякденній роботі з більшістю браузерів – Chrome, Edge, Firefox та іншими. Звісно, запам'ятати всі відразу може бути складно, однак застосувавши їх кілька разів, це входить у звичку й уже не викликатиме дискомфорту, а навпаки пришвидшує роботу.

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Як гортати вкладки

Буває, що мишка далеко від вас, або зависла, або ви не можете або не хочете використати її з будь-яких інших причин. Тут вам знадобиться комбінація Ctrl+Tab на Windows або Cmd+Option+Права стрілка, щоб перемикатися між вкладками браузера почергово. Якщо ви хочете робити це в зворотному порядку – Ctrl+Shift+Tab або Cmd+Option+Ліва стрілка.

Крім того, якщо ви відразу хочете обрати конкретну вкладку, натисніть Ctrl/Cmd і потрібну цифру на верхньому ряді цифр, де кожна цифра відповідає порядковому номеру вкладки. На жаль, ця опція має обмеження: ви можете натискати таким чином цифри від 1 до 8, а цифра 9 перекине вас на останню вкладку. Тобто, якщо у вас, наприклад, відкрито 15 вкладок, ви можете обрати з 1 по 8 вкладки і останню, 15-ту.

Швидке закриття вкладок

Бувають ситуації, коли вам потрібно зробити однакову монотонну дію на кількох вкладках, але постійне водіння мишкою від сторінки до кнопки закриття може дратувати. Ви можете залишити курсор на сторінці, а натомість скористатися Ctrl/Cmd+W для швидкого закриття сторінки, на якій зараз перебуваєте.

Ctrl/Cmd+Shift+W закриє повністю всі ваші вкладки одночасно, тож вам не доведеться робити це з кожною окремо.

Закрили щось випадково? Ось комбінація для відновлення

Ви так само швидко можете відновити закриту вкладку, не риючись в історії браузера. Просто натисніть Ctrl/Cmd+Shift+T. Ця комбінація може застосовуватись багато разів, відкриваючи вкладки в тій послідовності, в якій вони закривалися.

Це працює навіть тоді, коли ви закрили повністю браузер. У цьому випадку Ctrl/Cmd+Shift+T відновить усі вкладки, які були відкриті на момент виходу з програми.

Як відкривати посилання в новій вкладці чи вікні

Якщо ви не хочете, щоб посилання відкрилося в тому ж вікні, де ви зараз перебуваєте, натисніть і утримуйте Ctrl/Cmd, клікаючи мишкою на посилання – в цьому випадку ви відкриєте нову вкладку.

Якщо ж ви натиснете Shift, то посилання буде відкриватися в новому вікні браузера.

Збільшити сторінку

Якщо шрифт на сторінці замалий, натисніть і утримуйте Ctrl/Cmd, а потім прокрутіть колесом мишки або натисніть плюс (або мінус для зменшення масштабу).

Зверніть увагу, що шрифт буде залишатися якісним, але картинки будуть розтягуватися й втрачати свою якість при збільшенні.

Очищення

Якщо вам потрібно швидко очистити кеш, cookie-файли, історію браузера, налаштування чи інші дані, не потрібно шукати в налаштуваннях потрібний пункт меню. Скористайтеся комбінацією Ctrl/Cmd+Shift+Del. У вікні яке відкриється, виберіть, які саме дані хочете видалити й підтверджуйте дію.

Зверніть увагу, що видалення cookie скасує всі ваші авторизації на сайтах, тож доведеться заходити повторно. Крім того, в цьому меню можна видаляти й паролі, тож будьте обережні, щоб випадково не стерти і їх.

Навігація на сторінці

Ви можете досить ефективно переміщатися по сторінках за допомогою комбінацій клавіш.

Спробуйте, наприклад, пробіл, щоб прокрутити сторінку вниз, або Shift+пробіл, щоб повернутися у зворотному напрямку.

Комбінації клавіш Tab і Shift+Tab допоможуть вам швидко переходити по всіх посиланнях на сторінці в будь-якому напрямку, а клавішу Enter можна натиснути, коли ви опинитеся на потрібному посиланні.

Клавіші End і Home здатні опустити сторінку до самого кінця й підняти її доверху.

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