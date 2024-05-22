Существует целый ряд комбинаций, но здесь мы собрали несколько таких, что будут наиболее полезными в повседневной работе с большинством браузеров – Chrome, Edge, Firefox и другими. Конечно, запомнить все сразу может быть сложно, однако применив их несколько раз, это входит в привычку и уже не будет вызывать дискомфорта, а наоборот ускоряет работу.

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Как листать вкладки

Бывает, что мышка далеко от вас, или зависла, или вы не можете или не хотите использовать ее по любым другим причинам. Здесь вам понадобится комбинация Ctrl+Tab на Windows или Cmd+Option+Правая стрелка, чтобы переключаться между вкладками браузера поочередно. Если вы хотите делать это в обратном порядке – Ctrl+Shift+Tab или Cmd+Option+Левая стрелка.

Кроме того, если вы сразу хотите выбрать конкретную вкладку, нажмите Ctrl/Cmd и нужную цифру на верхнем ряду цифр, где каждая цифра соответствует порядковому номеру вкладки. К сожалению, эта опция имеет ограничения: вы можете нажимать таким образом цифры от 1 до 8, а цифра 9 перебросит вас на последнюю вкладку. То есть, если у вас, например, открыто 15 вкладок, вы можете выбрать с 1 по 8 вкладки и последнюю, 15-ю.

Быстрое закрытие вкладок

Бывают ситуации, когда вам нужно сделать одинаковое монотонное действие на нескольких вкладках, но постоянное вождение мышкой от страницы к кнопке закрытия может раздражать. Вы можете оставить курсор на странице, а взамен воспользоваться Ctrl/Cmd+W для быстрого закрытия страницы, на которой сейчас находитесь.

Ctrl/Cmd+Shift+W закроет полностью все ваши вкладки одновременно, поэтому вам не придется делать это с каждой отдельно.

Закрыли что-то случайно? Вот комбинация для восстановления

Вы так же быстро можете восстановить закрытую вкладку, не роясь в истории браузера. Просто нажмите Ctrl/Cmd+Shift+T. Эта комбинация может применяться много раз, открывая вкладки в той последовательности, в которой они закрывались.

Это работает даже тогда, когда вы закрыли полностью браузер. В этом случае Ctrl/Cmd+Shift+T восстановит все вкладки, которые были открыты на момент выхода из программы.

Как открывать ссылки в новой вкладке или окне

Если вы не хотите, чтобы ссылка открылась в том же окне, где вы сейчас находитесь, нажмите и удерживайте Ctrl/Cmd, кликая мышкой на ссылку – в этом случае вы откроете новую вкладку.

Если же вы нажмете Shift, то ссылка будет открываться в новом окне браузера.

Увеличить страницу

Если шрифт на странице маловат, нажмите и удерживайте Ctrl/Cmd, а затем прокрутите колесом мышки или нажмите плюс (или минус (или минус для уменьшения масштаба).

Обратите внимание, что шрифт будет оставаться качественным, но картинки будут растягиваться и терять свое качество при увеличении.

Очистка

Если вам нужно быстро очистить кэш, cookie-файлы, историю браузера, настройки или другие данные, не нужно искать в настройках нужный пункт меню. Воспользуйтесь комбинацией Ctrl/Cmd+Shift+Del. В открывшемся окне, выберите, какие именно данные хотите удалить и подтверждайте действие.

Обратите внимание, что удаление cookie отменит все ваши авторизации на сайтах, поэтому придется заходить повторно. Кроме того, в этом меню можно удалять и пароли, поэтому будьте осторожны, чтобы случайно не стереть и их.

Навигация на странице

Вы можете достаточно эффективно перемещаться по страницам с помощью комбинаций клавиш.

Попробуйте, например, пробел, чтобы прокрутить страницу вниз, или Shift+пробел, чтобы вернуться в обратном направлении.

Комбинации клавиш Tab и Shift+Tab помогут вам быстро переходить по всем ссылкам на странице в любом направлении, а клавишу Enter можно нажать, когда вы окажетесь на нужной ссылке.

Клавиши End и Home способны опустить страницу до самого конца и поднять ее вверх.

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