Вчені пропонують використовувати людей як антени для живлення 6G

Людство відносно нещодавно почало використовувати 5G-інтернет, але вчені вже працюють над наступним поколінням технології. Наразі ніхто достеменно не знає, якою вона буде, але інженери вже мають кілька перспективних ідей.

Свій погляд на майбутнє оприлюднили вчені з Університету Массачусетса. Вони вважають, що при впровадженні стандарту 6G люди можуть стати його невід'ємною частиною, перетворившись на антени для отримання енергії. Вони припустили, що обмін даними буде здійснюватися за допомогою технології VLC, що використовує видиме світло, і захоплюватися мідними браслетами на руці людини. Такий підхід може стати заміною сучасної кабельної оптики.

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Що відомо

Технологія Visible Light Communication (VLC) здатна передавати інформацію не звичними радіочастотами, а через видиме світло. Схожий спосіб використовується в оптоволоконному обладнанні – сигнал передається спалахами світла. Як приймач може бути використано будь-який пристрій, який має світлодіоди. Універсальність VLC полягає в тому, що інфраструктура вже досить розвинена і світлодіоди є всюди – у будинках, транспорті, у вуличних ліхтарях або лампочках.

Забезпечуючи передачу інформації на високих швидкостях, VLC має тільки один недолік – значна частина радіочастотної енергії просто розсіюється в просторі. Тому вченим потрібно навчитися її збирати. Після численних тестів з котушками, дротами та випромінюванням дослідники дійшли висновку, що людське тіло може бути чудовим середовищем для посилення можливостей звичайної мідної котушки збирати таку енергію з навколишнього простору. У такій комбінації втрата сигналу знизилася практично в 10 разів. Крім того, такий спосіб недорогий і може виступати в ролі прикраси, наприклад, браслет, ланцюжок або ремінь.

Вчені створили експериментальний браслет, який можна носити на руці. Він здатний зібрати до кількох мікроватів енергії – вже зараз цього достатньо для живлення датчиків стану здоров'я, яким не потрібні великі струми. Таким чином, люди можуть носити на собі мідні елементи, щоб виступати як енергетичні антени.

Прототип уже отримав попередню назву - Braclet+.