Свой взгляд на будущее обнародовали ученые из Университета Массачусетса. Они считают, что при внедрении стандарта 6G люди могут стать его неотъемлемой частью, превратившись в антенны для получения энергии. Они предположили, что обмен данными будет осуществляться с помощью технологии VLC, использующей видимый свет и захватываться медными браслетами на руке человека. Такой подход может оказаться заменой современной кабельной оптики.

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Что известно

Технология Visible Light Communication (VLC) способна передавать информацию не обычными радиочастотами, а через видимый свет. Подобный способ используется в оптоволоконном оборудовании – сигнал передается вспышкой света. В качестве приемника может быть использовано любое устройство, имеющее светодиоды. Универсальность VLC состоит в том, что инфраструктура уже достаточно развита и светодиоды есть повсюду – в домах, транспорте, в уличных фонарях или лампочках.

Обеспечивая передачу информации на высоких скоростях, VLC имеет только один недостаток – значительная часть радиочастотной энергии просто рассеивается в пространстве. Поэтому учёным нужно научиться ее собирать. После многочисленных тестов с катушками, проводами и излучением исследователи пришли к выводу, что человеческое тело может быть отличной средой для усиления возможностей обычной медной катушки собирать такую энергию из окружающего пространства. В такой комбинации потеря сигнала снизилась практически в 10 раз. Кроме того, такой способ недорог и может выступать в роли украшения, например, браслет, цепочка или ремень.

Ученые создали экспериментальный браслет, который можно носить на руке. Он способен собрать до нескольких микроватт энергии – уже сейчас этого достаточно для питания датчиков состояния здоровья, которым не требуются большие токи. Таким образом, люди могут носить медные элементы, чтобы выступать как энергетические антенны.

Прототип уже получил предварительное название – Braclet+.