7 основних функцій, які повинні бути у вашому майбутньому Wi-Fi роутері

Купуючи новий Wi-Fi маршрутизатор, важливо звертати увагу на конкретні функції, які підвищують продуктивність, безпеку та зручність вашої мережі. Незалежно від того, створюєте ви домашню чи офісну мережу, правильний маршрутизатор може мати суттєве значення.

Ось сім обов'язкових функцій, на які радить звернути увагу Техно 24 при покупці наступного маршрутизатора, щоб забезпечити швидке, стабільне та безпечне з'єднання.

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Підтримка Wi-Fi 6E

Більшість сучасних маршрутизаторів вже підтримують канали 2,4 ГГц і 5 ГГц, але якщо ви купуєте новий маршрутизатор, настійно рекомендуємо вибрати той, який підтримує принаймні Wi-Fi 6E. Цей стандарт задіює спектр 6 ГГц, значно підвищуючи швидкість і стабільність з'єднання шляхом зменшення перевантаження спектра, особливо в середовищах з великою кількістю підключених пристроїв.

Хоча маршрутизатори Wi-Fi 7 вже доступні, вони, як правило, дорожчі, тому Wi-Fi 6E є більш практичним і бюджетним вибором.

Якщо ви придбали пристрій в останні кілька років, він, швидше за все, сумісний з Wi-Fi 6/6E. Для тих, хто обмежений у коштах, на ринку є багато доступних маршрутизаторів Wi-Fi 6E.

Три-чотири порти Ethernet

Хоча Wi-Fi забезпечує чудову швидкість і стабільність з'єднання, дротове з'єднання Ethernet все ще забезпечує найкращу продуктивність, особливо для онлайн-ігор або потокового передавання високоякісного контенту.

Ethernet мінімізує затримки і максимізує пропускну здатність, що робить його ідеальним для таких пристроїв, як смарт-телевізори, ігрові консолі або настільні комп'ютери.

Маршрутизатор з трьома-чотирма портами Ethernet дозволяє підключити кілька пристроїв для оптимальної продуктивності. Якщо ваш Wi-Fi коли-небудь відключиться, наявність портів Ethernet в ролі резервного варіанту також стане порятунком для усунення несправностей або підтримки доступу до Інтернету.

Протокол безпеки WPA3

Безпека має вирішальне значення при виборі маршрутизатора, а WPA3 – це новітній стандарт шифрування, розроблений на заміну застарілому протоколу WPA2. WPA3 підвищує безпеку, пропонуючи краще шифрування між вашим пристроєм і маршрутизатором, навіть при використанні публічних або відкритих мереж. Він також усуває вразливості, присутні в WPA2, зменшуючи ризик атак зловмисників.

Багато сучасних маршрутизаторів підтримують як WPA3, так і WPA2, дозволяючи вам працювати в мережі в змішаному режимі. Це означає, що старі пристрої можуть підключатися до мережі, користуючись при цьому підвищеним рівнем безпеки, який забезпечує WPA3 для нових пристроїв.

Батьківський контроль

Для сімей з дітьми функції батьківського контролю на маршрутизаторі є вкрай потрібними. Ці налаштування дозволяють керувати тим, які веб-сайти та послуги доступні у вашій мережі. Ви можете блокувати певні сайти, контролювати розподіл смуги пропускання та відстежувати активність ваших дітей в Інтернеті, щоб гарантувати безпечне онлайн-середовище.

Деякі маршрутизатори також мають розширені функції, такі як моніторинг швидкості, контроль пропускної здатності та визначення пріоритетів для пристроїв. Це не тільки допоможе захистити ваших дітей, але й дозволить вам контролювати використання інтернету всією родиною та керувати розподілом пропускної здатності.

Пріоритетність пристроїв (QoS)

Налаштування якості обслуговування (QoS) або пріоритизації пристроїв мають вирішальне значення, якщо до вашої мережі підключено кілька ґаджетів. Ці налаштування дозволяють призначати пріоритети пропускної здатності, гарантуючи, що критичні пристрої, такі як ігрова консоль або робочий ноутбук, отримають вищу швидкість, коли це необхідно, тоді як інші пристрої, такі як телефони або планшети, матимуть менший пріоритет.

Це особливо корисно, коли кілька користувачів одночасно переглядають потокове відео, грають в ігри або завантажують файли, забезпечуючи плавну роботу без затримок і затримок.

USB-порти або підтримка NAS

Багато маршрутизаторів оснащені USB-портами, які дозволяють підключати зовнішній накопичувач і надавати до нього спільний доступ у мережі. Ця функція дозволяє швидко і легко обмінюватися файлами, по суті, перетворюючи ваш маршрутизатор на базовий NAS (мережевий накопичувач) без необхідності в додатковому обладнанні.

Хоча це не замінить виділену систему NAS для зберігання великих обсягів даних, це чудовий варіант для обміну невеликими файлами, такими як фільми, музика або фотографії, між вашими пристроями.

Мобільний застосунок для простого налаштування

Багато сучасних маршрутизаторів пропонують мобільні програми для простого налаштування, що може бути дуже зручним. Замість того, щоб отримувати доступ до налаштувань маршрутизатора через складний веб-інтерфейс, ці програми надають інтуїтивно зрозумілий спосіб моніторингу мережевої активності, перевірки підключених пристроїв та коригування налаштувань.

Хороший мобільний застосунок дозволяє швидко вносити зміни, контролювати використання пропускної здатності і навіть отримувати сповіщення про проблеми з мережею, роблячи керування домашньою мережею простішим і доступнішим.

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При виборі нового Wi-Fi маршрутизатора важливо обрати сучасний пристрій, який покращить ваш загальний досвід і матиме сучасні функції, від кращого з'єднання з Wi-Fi 6E до розширеної безпеки з WPA3. Ці функції гарантують, що ви зможете максимально використати потенціал вашого інтернет-з'єднання, полегшуючи перегляд потокового відео, ігри або роботу без перебоїв.