Адаптивний джойстик Microsoft для людей з інвалідністю керується ногою, протезом чи підборіддям

Через сім років після презентації першого адаптивного контролера Adaptive Controller для Xbox, який пропонував величезні переваги для геймерів з особливими потребами, Microsoft повернулася зі зручним доповненням для ще більшої кастомізації. Спочатку анонсований у серпні 2024 року, адаптивний джойстик Adaptive Joystick уже доступний для придбання.

Як працює Adaptive Joystick

Адаптивний джойстик можна придбати безпосередньо у компанії. Він розроблений для людей з обмеженою мобільністю, тому має змінні варіанти важеля управління (різного розміру та форми), які можна встановлювати залежно від того, як саме користувач буде його застосовувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Microsoft. Ще чотири менші кнопки є на верхній частині ручки, яку можна прикріпити для стійкості, а також дві великі кнопки на задній частині джойстика.

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Ціна такого джойстика – 30 доларів, що дешевше, ніж офіційний бездротовий контролер Xbox.

Новий пристрій можна під'єднати до адаптивного контролера Xbox або безпосередньо до Xbox Series X, Series S, Xbox One чи навіть до комп'ютера з Windows 11. Після цього користувач отримає доступ до гнучких налаштувань кнопок і функцій.



У центрі фото можна побачити старий Adaptive Controller з двома великими кнопками. Ліворуч знизу розмістився новий Adaptive Joystick / Фото Microsoft

Джойстик підтримує кілька профілів, на випадок, якщо ним користуватимуться кілька людей з різними потребами.

Вага Xbox Adaptive Joystick – 106,2 грама. Він оснащений портом USB-C, а також різьбовим з'єднанням, яке зазвичай використовується на штативних кріпленнях камер. Користувач може прикрутити пристрій до, наприклад, підлокітника крісла колісного, щоб він не рухався під час гри.

Коротка презентація Adaptive Joystick: відео

Маючи понад 429 мільйонів гравців з обмеженими можливостями по всьому світу, ми знаємо, що кожен гравець має унікальні потреби та вподобання щодо того, як він хоче грати. Адаптивний джойстик Xbox Adaptive Joystick – це унікальний дротовий контролер, розроблений в першу чергу для задоволення потреб гравців з обмеженою рухливістю,

– каже компанія.

Універсальність пристрою допомагає гравцям легко інтегрувати його в існуючі ігрові системи.

Компанія додає, що адаптивний джойстик створюється за участю людей з інвалідністю – вони беруть участь у розробці з самого початку й до випуску на ринок.



Один з варіантів використання Adaptive Joystick / Фото Microsoft