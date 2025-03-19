Как работает Adaptive Joystick
Адаптивный джойстик можно приобрести непосредственно у компании. Он разработан для людей с ограниченной мобильностью, поэтому имеет сменные варианты рычага управления (разного размера и формы), которые можно устанавливать в зависимости от того, как именно пользователь будет его применять, сообщает 24 Канал со ссылкой на Microsoft. Еще четыре меньшие кнопки есть на верхней части ручки, которую можно прикрепить для устойчивости, а также две большие кнопки на задней части джойстика.
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Цена такого джойстика – 30 долларов, что дешевле, чем официальный беспроводной контроллер Xbox.
Новое устройство можно подключить к адаптивному контроллеру Xbox или непосредственно к Xbox Series X, Series S, Xbox One или даже к компьютеру с Windows 11. После этого пользователь получит доступ к гибким настройкам кнопок и функций.
В центре фото можно увидеть старый Adaptive Controller с двумя большими кнопками. Слева снизу разместился новый Adaptive Joystick / Фото Microsoft
Джойстик поддерживает несколько профилей, на случай, если им будут пользоваться несколько человек с разными потребностями.
Вес Xbox Adaptive Joystick – 106,2 грамма. Он оснащен портом USB-C, а также резьбовым соединением, которое обычно используется на штативных креплениях камер. Пользователь может прикрутить устройство к, например, подлокотнику кресла колесного, чтобы он не двигался во время игры.
Краткая презентация Adaptive Joystick: видео
Имея более 429 миллионов игроков с ограниченными возможностями по всему миру, мы знаем, что каждый игрок имеет уникальные потребности и предпочтения относительно того, как он хочет играть. Адаптивный джойстик Xbox Adaptive Joystick – это уникальный проводной контроллер, разработанный в первую очередь для удовлетворения потребностей игроков с ограниченной подвижностью,
– говорит компания.
Универсальность устройства помогает игрокам легко интегрировать его в существующие игровые системы.
Компания добавляет, что адаптивный джойстик создается с участием людей с инвалидностью – они участвуют в разработке с самого начала и до выпуска на рынок.
Один из вариантов использования Adaptive Joystick / Фото Microsoft