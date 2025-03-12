Работа Microsoft в этом направлении вызывает серьезные сомнения у научного сообщества, а некоторые исследователи открыто обвиняют компанию в фальсификации, рассказывает 24 Канал. Ожидается, что конференция станет одним из главных научных противостояний года.

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Microsoft заявила о прорыве в квантовых технологиях еще в феврале, сообщив, что их специалисты создали "первый в мире топопроводник – революционный тип материала, который позволяет регистрировать и манипулировать частицами Майораны для создания более надежных и масштабируемых кубитов, которые являются основой квантовых компьютеров".

Однако ни один физик до сих пор не зарегистрировал фермионы Майораны, поэтому заявления Microsoft вызвали скепсис в научном сообществе. Многие исследователи назвали их "необоснованными" и "по сути мошенническими". В то же время компания настаивает, что их разработка вполне корректна, и обещает предоставить еще больше доказательств на предстоящей конференции APS. Почему это не было сделано сразу, Microsoft не объясняет.

Microsoft утверждает, что их статья была подана к публикации в марте 2024 года, а напечатана только в феврале 2025-го. Однако в научной практике есть возможность вносить исправления перед печатью, и никто не мешал компании устранить неточности.

Это не первый случай, когда Microsoft делает громкие заявления относительно частиц Майораны. В 2021 году компания отозвала свою статью 2018 года, в которой утверждала, что открыла эти частицы. Новая публикация также содержит многочисленные пробелы и неточности, на что указали эксперты после ее выхода в журнале Nature. Microsoft пообещала дать подробный ответ на критику во время конференции APS с 16 по 21 марта.

Научная критика и обвинения в мошенничестве

Винсент Морик, экспериментальный физик из Forschungszentrum Jülich (Германия), и Сергей Фролов, профессор физики и астрономии Питтсбургского университета (США) украинского происхождения (Сергей родился в Запорожье), выступили с критикой, заявив, что "Microsoft Quantum вводит в заблуждение своими научными заявлениями".

По мнению ученых, открытие Microsoft базируется на "технологии, которая опирается на фундаментальные физические законы, которые не были установлены".

Сергей Фролов уверен, что конференция APS вряд ли решит ситуацию, поскольку Microsoft допустила серьезные научные ошибки. Он утверждает, что компания неправильно применила понятие топологического кубита.

В частности Фролов отметил, что кубит, о котором говорят Microsoft, просто не может работать, поскольку топологический кубит требует частиц Майораны, а без них его существование невозможно.

Объяснение Сергея Фролова – смотрите видео:

Генри Легг, преподаватель теоретической физики Университета Сент-Эндрюса в Великобритании, опубликовал критический обзор в виде препринта на arXiv.org. Он утверждает, что работа Microsoft "ненадежна и требует пересмотра".

Генри Легг тоже выразил сомнения в корректности работы Microsoft, утверждая, что компания использует недостоверные тесты:

Есть много проблем с так называемым протоколом топологического разрыва,

– объяснил Легг.

Он отмечает, что Microsoft использует разные диапазоны измерений в своих публикациях, но не объясняет, почему они отличаются.

"У них было определение топологического [состояния], а затем изменили его. По сути, они превратили это в нечто почти бессмысленное и точно непригодное для создания топологического кубита," – заявил Легг.

По его словам, проблема Microsoft такая же, которая заставила компанию отозвать свою статью 2018 года. Тогда ее выводы не подтверждали существование частиц Майораны, а лишь описывали возмущения в системе.

"Фактически, системы, которые они исследуют, до сих пор такие же хаотичные, качество устройств не улучшилось. Единственное, что стало лучше – это качество PR-кампании и уровень заявлений, которые они делают. И я бы сказал, что почти все в этой сфере науки с этим соглашаются," – подытожил ученый.

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Microsoft настаивает, что все их действия соответствуют научным стандартам, а редакция Nature и рецензенты не выдвинули никаких претензий к их работе. Компания обещает предоставить подробные объяснения на конференции APS и доказать правомерность своих заявлений.