Адміністрація Трампа накинулась на Вікіпедію з погрозами та звинуваченнями

Не так давно мережа обговорювала погрози нового уряду США на адресу наукових журналів, а тепер адміністрація Дональда Трампа взялася за Вікіпедію, звинувачуючи її у пропаганді та іноземному впливі. Під загрозою опинився її статус неприбуткової організації. Офіційні листи з погрозами надіслав Мін'юст США.

Свобода слова у світі Трампа

Міністерство юстиції США погрожує позбавити Wikimedia Foundation статусу неприбуткової організації. Причина – нібито поширення "пропаганди" та "втручання іноземних суб’єктів" у зміст статей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Лист до Wikimedia Foundation відправив виконувач обов’язків прокурора округу Колумбія Ед Мартін – призначенець Трампа, який уже відзначився низкою подібних атак на наукові установи та медіа. У документі він заявляє, що Вікіпедія може порушувати вимоги розділу 501(c)(3) Податкового кодексу США, який регулює діяльність неприбуткових організацій. Суть звинувачення – платформа нібито дозволяє "іноземним агентам маніпулювати інформацією", змінювати історичні факти та перекручувати біографії американських лідерів.

Мартін також вказав на "переважно іноземне" походження членів правління Wikimedia Foundation, що, на його думку, загрожує інтересам платників податків у США. Він вимагає надати документи, що підтверджують наявність механізмів для запобігання пропаганді та іноземному впливу, а також відповіді на інші конкретні запитання. Термін відповіді – до 15 травня.

Цей тиск є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа проти незалежних джерел інформації. Раніше Мартін надсилав аналогічні листи провідним науковим журналам – серед них New England Journal of Medicine і CHEST Journal – звинувачуючи їх у "упередженості" та ігноруванні альтернативних поглядів. Також він погрожував юридичними кроками проти ЗМІ, що публікували критику урядової політики. Зокрема, він хотів подати до суду на видання, які повідомляли незручну інформацію про співробітників нового Департаменту ефективності, серед яких, як виявилось, багато людей з дуже сумнівною репутацією.

Додаткову гостроту ситуації надає й участь Ілона Маска, який уже неодноразово публічно ображав Вікіпедію, називаючи її "Wokepedia" та "інструментом старої пропаганди". У цьому контексті дії Мартіна виглядають як спроба використати державну машину для політичних репресій проти незалежної платформи, що базується на принципах спільнотного редагування, пишуть американські ЗМІ.

Правозахисники та організації, що захищають свободу слова, вже засудили спроби тиску на Вікіпедію, назвавши їх прозорим залякуванням і спробою переписати публічну інформацію у вигідному для влади руслі. Сам Мартін, на їхню думку, виглядає як урядовий "інквізитор", який готовий загнати в кут будь-яке джерело, що не вписується в партійний наратив.