Свобода слова в мире Трампа

Министерство юстиции США угрожает лишить Wikimedia Foundation статуса неприбыльной организации. Причина – якобы распространение "пропаганды" и "вмешательство иностранных субъектов" в содержание статей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Письмо в Wikimedia Foundation отправил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Эд Мартин – назначенец Трампа, который уже отметился рядом подобных атак на научные учреждения и медиа. В документе он заявляет, что Википедия может нарушать требования раздела 501 (c) (3) Налогового кодекса США, который регулирует деятельность неприбыльных организаций. Суть обвинения – платформа якобы позволяет "иностранным агентам манипулировать информацией", изменять исторические факты и искажать биографии американских лидеров.

Мартин также указал на "преимущественно иностранное" происхождение членов правления Wikimedia Foundation, что, по его мнению, угрожает интересам налогоплательщиков в США. Он требует предоставить документы, подтверждающие наличие механизмов для предотвращения пропаганды и иностранного влияния, а также ответы на другие конкретные вопросы. Срок ответа – до 15 мая.

Это давление является частью более широкой кампании администрации Трампа против независимых источников информации. Ранее Мартин посылал аналогичные письма ведущим научным журналам – среди них New England Journal of Medicine и CHEST Journal – обвиняя их в "предвзятости" и игнорировании альтернативных взглядов. Также он угрожал юридическими шагами против СМИ, публиковавших критику правительственной политики. В частности, он хотел подать в суд на издание, которые сообщали неудобную информацию о сотрудниках нового Департамента эффективности, среди которых, как оказалось, много людей с очень сомнительной репутацией.

Дополнительную остроту ситуации придает и участие Илона Маска, который уже неоднократно публично оскорблял Википедию, называя ее "Wokepedia" и "инструментом старой пропаганды". В этом контексте действия Мартина выглядят как попытка использовать государственную машину для политических репрессий против независимой платформы, базирующейся на принципах общественного редактирования, пишут американские СМИ.

Правозащитники и организации, защищающие свободу слова, уже осудили попытки давления на Википедию, назвав их прозрачным запугиванием и попыткой переписать публичную информацию в выгодном для власти русле. Сам Мартин, по их мнению, выглядит как правительственный "инквизитор", который готов загнать в угол любой источник, не вписывающийся в партийный нарратив.