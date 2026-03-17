"Блекаут" для неба Берліна: чому головний аеропорт повністю зупинить роботу 18 березня

18 березня головний аеропорт Берліна не прийматиме і не відправлятиме літаки. Причиною стала загальнонаціональна акція протесту працівників державного сектору, яка паралізує ключові служби летовища і вплине на тисячі пасажирів.

Адміністрація Berlin Brandenburg Airport повідомила, що у середу, 18 березня, летовище не обслуговуватиме жодного регулярного рейсу. Усі зльоти та посадки скасовано, а пасажирські термінали залишаться фактично порожніми. Про це повідомляє адміністрація аеропорту в соціальній мережі X.

Чому аеропорт не працюватиме цілий день?

Причиною став страйк, організований профспілкою Verdi, яка представляє працівників державних установ і транспортної сфери. Протест охопить не лише екіпажі літаків, а й наземний персонал – співробітників служби безпеки, реєстрації, технічної підтримки та обслуговування багажу. Без цих працівників нормальна робота аеропорту неможлива.

Через це керівництво BER закликало пасажирів не приїжджати до летовища, оскільки на місці не буде доступної допомоги чи сервісів.

Як пише Euronews, страйк відбувається на тлі трудового конфлікту між профспілкою та роботодавцями державного сектору. Сторони ведуть переговори щодо підвищення зарплат і покращення умов праці. Після другого раунду переговорів запропоновані умови визнали неприйнятними, і компромісу досягти не вдалося.

Очікується, що зупинка роботи BER суттєво вплине на авіасполучення не лише Берліна, а й прилеглих регіонів Німеччини, адже це головний транспортний вузол столиці.

Авіакомпанії вже попереджають про масові скасування та затримки рейсів і рекомендують перевіряти статус польоту перед поїздкою.

Пасажирам радять звертатися до авіаперевізників або туроператорів, щоб перебронювати квитки, знайти альтернативні маршрути чи отримати актуальну інформацію про зміни в розкладі.