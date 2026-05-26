Оззі Осборн "повернеться" завдяки ШІ – фанати вже сперечаються через це

Після смерті Оззі Осборна його родина вирішила створити інтерактивного AI-двійника музиканта. Проєкт уже викликав хвилю суперечок серед фанатів і знову загострив дискусію про "цифрове безсмертя" знаменитостей.

Родина Оззі Осборн оголосила про створення інтерактивного AI-аватара легендарного фронтмена гурту Black Sabbath. Проєкт представили під час виставки Licensing Expo 2026 у Лас-Вегасі. Про це пише Digital trends.

Навіщо родина Оззі Осборна створює його AI-аватара?

Ініціаторами стали дружина музиканта Шерон Осборн та його син Джек Осборн. Для реалізації вони об'єдналися з компаніями Hyperreal і Proto Hologram.

Музикант помер у липні 2025 року у віці 76 років – лише за кілька тижнів після свого фінального виступу з Black Sabbath у британському Бірмінгем. За словами розробників, йдеться не про звичайний запис чи статичну цифрову модель. AI-аватар використовуватиме голос, зовнішність і манеру рухів Оззі Осборна, а також зможе взаємодіяти з людьми в реальному часі.

Шерон Осборн пояснила, що фанати матимуть змогу ставити цифровому Оззі запитання й отримувати відповіді його голосом. Технологія працюватиме через системи Proto Luma – великі інтерактивні установки, які поєднують голографічний ефект, сенсорні екрани та розмовний штучний інтелект.

Перші публічні запуски таких систем у США та Великій Британії очікуються вже цього літа.

Реакція фанатів виявилася неоднозначною

Одразу після анонсу в соцмережах почалася хвиля критики. Частина фанатів назвала ідею неповагою до пам'яті музиканта та висловила побоювання, що образ Оззі можуть використовувати для реклами чи комерційних кампаній після його смерті.

Особливо гостро користувачі реагують на сам факт "відтворення" померлих знаменитостей за допомогою штучного інтелекту. Для багатьох це виглядає як перетворення пам'яті про артиста на цифровий продукт.

Як пише The Guardian, Джек Осборн під час стріму відповів на критику та заявив, що проєкт буде "дуже тактовним". За його словами, це набагато складніша технологія, ніж "просто прикріпити фотографію батька до чатбота".

Він також розповів, що родина обговорювала подібні ідеї з Оззі ще за його життя, і припустив, що музикантові така концепція могла б сподобатися.

Історія з Оззі Осборном – лише черговий приклад того, як індустрія розваг починає використовувати штучний інтелект для "повернення" померлих знаменитостей.

Раніше цифрові версії артистів уже створювали для виступів та спеціальних проєктів за участю Тупака Шакура, Майкла Джексона та інших відомих виконавців. Компанія Hyperreal також працювала над інтерактивним AI-аватаром Стена Лі – легендарного автора коміксів Marvel.

На тлі стрімкого розвитку генеративного штучного інтелекту тема цифрового "безсмертя" стає однією з найбільш суперечливих у музичній та кіноіндустрії. Одні бачать у таких технологіях новий спосіб зберегти спадщину культових артистів, тоді як інші вважають це небезпечним стиранням межі між пам'яттю, бізнесом і цифровою симуляцією людини.