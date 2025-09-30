Компанія Opera офіційно запустила браузер Neon, орієнтований на штучний інтелект. Це платний сервіс вартістю 19,99 доларів на місяць, який пропонує користувачам агентне керування браузером – від відкриття вкладок до автоматизації складних завдань.

Opera вперше показала Neon у травні, а тепер відкриває доступ для учасників списку очікування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Opera.

Дивіться також Opera представляє AI Browser Operator, який виконує роботу за вас у вашому браузері

Що вміє новий браузер Neon?

На відміну від класичних браузерів, Neon використовує AI для виконання дій безпосередньо в робочому вікні. Він може відкривати й закривати вкладки, порівнювати дані з різних джерел та навіть завершувати онлайн-транзакції від імені користувача.

Ключова функція Neon – Tasks. Вона створює ізольовані робочі простори для різних проєктів, щоб уникнути плутанини між ними. Наприклад, можна одночасно планувати подорож і досліджувати покупки, не змішуючи контексти.

Ще одна особливість – Cards. Це набір готових інструкцій, які можна комбінувати для створення складних AI-запитів. Картки працюють як "блоки": користувач може швидко зібрати запит на порівняння товарів або структурувати нотатки після зустрічі, використовуючи варіанти "ключові рішення", "завдання" та "фоллоу-апи". Картки можна створювати самостійно або брати готові з бібліотеки вбудованого магазину.

Найбільш амбітна функція – Neon Do. Вона дозволяє браузеру самостійно переходити сайтами, заповнювати форми й збирати дані у межах сесії користувача. На відміну від хмарних аналогів, Neon Do працює локально, тому зберігає приватність логінів та дозволяє у будь-який момент призупинити чи перехопити керування.

Neon позиціонують як конкурента іншим "розумним" браузерам – Comet Browser від Perplexity та Dia Browser від The Browser Company. Водночас Opera наголошує, що Neon не замінить основний браузер компанії, хоча деякі його можливості можуть згодом з’явитися в стандартній Opera.

Як працює "особистий секретар" від ChatGPT?

OpenAI представила ChatGPT Pulse – нову функцію для мобільних користувачів Pro-підписки, яка формує персоналізовані ранкові зведення. Вона враховує історію чатів та інтеграції з Gmail і Google Calendar, щоб допомогти користувачам організувати свій день.

Функція поки що доступна лише власникам підписки Pro за 200 доларів на місяць, але найближчим часом її планують відкрити і для передплатників Plus (20 доларів на місяць). Інтеграції з Gmail та Google Calendar можна підключити вручну в налаштуваннях, оскільки за замовчуванням вони вимкнені.