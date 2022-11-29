Нейромережа AI Time Machine покаже, як би ви виглядали у різні епохи

Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, як би ви виглядали, якби жили за часів Давньої Греції, то з'явився шанс побачити це. Новий алгоритм на базі штучного інтелекту вмить перетворить вас на героя минулого століття чи ще більш древньої епохи.

Нова нейромережа під назвою AI Time Machine від компанії MyHeritage, що займається аналізом ДНК, штурмує інтернет, дозволяючи будь-кому створити ідеальну піксельну візуалізацію свого обличчя в стилі різних історичних епох.

Не пропустіть Як захистити свій гаманець від шахрайства: актуальні поради щодо кібербезпеки

Використовуючи AI Time Machine, ви можете побачити себе єгипетським фараоном, середньовічним лицарем, лордом або леді 19-го століття, астронавтом і багатьма іншими всього за кілька кліків,

– пише компанія на своєму сайті.

Як все працює

Користуватися нейромережею дуже просто.

Спершу завантажити від десяти до 25 різних фотографій, починаючи від знімків у повний зріст і закінчуючи знімками крупним планом. Чим більше різноманітних фотографій, тим кращими будуть результати.

Процес генерації нових зображень займає від 30 до 90 хвилин після завантаження фотографій.

Результати можуть сильно відрізнятися. Очікуйте, що ви побачите випадкові артефакти. Зрештою, ви взагалі можете не впізнати себе на всіх зображеннях.

MyHeritage отримав ліцензію на використання технології, заснованої на Stable Diffusion, одного з найвідоміших гравців на ринку генераторів штучного інтелекту за алгоритмом "текст-в-зображення".

Кожен обліковий запис обмежений лише однією моделлю і 50 темами, але ви все одно можете згенерувати до 400 зображень. Однак безкоштовна пробна версія обмежена лише 40 зображеннями.