Новая нейросеть под названием AI Time Machine от компании MyHeritage, занимающейся анализом ДНК, штурмует интернет, позволяя любому создать идеальную пиксельную визуализацию своего лица в стиле разных исторических эпох.

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Используя AI Time Machine, вы можете увидеть себя египетским фараоном, средневековым рыцарем, лордом или леди 19 века, астронавтом и многими другими всего за несколько кликов,

– пишет компания на своем сайте.

Как все работает

Пользоваться нейросетью очень просто.

Сначала скачать от десяти до 25 разных фотографий, начиная от снимков в полный рост и заканчивая снимками крупным планом. Чем больше разнообразных фотографий, тем лучше будут результаты.

Процесс создания новых изображений занимает от 30 до 90 минут после загрузки фотографий.

Результаты могут сильно разниться. Ожидайте, что вы увидите случайные артефакты. В конце концов вы вообще можете не узнать себя на всех изображениях.

MyHeritage получил лицензию на использование технологии, основанной на Stable Diffusion, одного из известнейших игроков на рынке генераторов искусственного интеллекта по алгоритму "текст-в-изображении".

Каждая учетная запись ограничена только одной моделью и 50 темами, но вы все равно можете сгенерировать до 400 изображений. Однако бесплатная пробная версия ограничена только 40 изображениями.

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