Apple випустить AirPods Lite, щоб конкурувати з дешевими навушниками

За словами аналітика Haitong International Джеффа Пу, який посилається на власних інсайдерів, Apple готує нові навушники AirPods Lite, які будуть дешевшими від інших її моделей. Ось кілька припущень про те, якими вони можуть бути.

Сьогодні Apple продає чотири різні моделі AirPods, починаючи від другого покоління і закінчуючи вдосконаленими AirPods Max. Вони є вельми популярними серед користувачів, але геть недешевими – далеко не кожен готовий віддавати таку суму за навушники. Тому компанія буде виправляти цю ситуацію.

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AirPods Lite

За словами Джеффа Пу, Apple очікує падіння попиту на AirPods у 2023 році попри загальну успішність цього аксесуару. Так, за його даними, поставки впадуть з 73 мільйонів одиниць у 2022 році до 63 мільйонів у 2023 році. Імовірно, тому виробник і взявся за нову й більш доступну модель, щоб стимулювати споживачів до покупки й зберегти якомога більшу частину доходу.

Зараз незрозуміло, якими саме будуть AirPods Lite і які функції вони отримають, але Пу описує їх як "продукт за нижчою ціною", щоб конкурувати з навушниками не від Apple.

З запуском AirPods 3 в 2021 році Apple зберегла попереднє покоління AirPods 2.

Воно доступне в магазинах за нижчою ціною в 129 доларів, тоді як AirPods 3 коштують 169 доларів.

Імовірно, AirPods Lite будуть коштувати менше 129 доларів .

. Іншим варіантом для Apple було б просто знизити ціну другого покоління AirPods ще більше – можливо, до 99 доларів.

У 2022 році Apple представила друге покоління AirPods Pro зі значними поліпшеннями, включаючи краще шумозаглушення і новий зарядний кейс з чипом U1 для Precision Finding. Однак немає ніяких чуток про те, коли Apple планує оновити звичайні AirPods або навіть преміальні навушники AirPods Max.