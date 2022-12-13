Розумна каблучка дасть можливість відстежувати частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові та заміряти артеріальний тиск. Однак варто зазначити, що сам факт наявності патенту не означає обов'язковий вихід технології. Компанії часто резервують за собою якісь винаходи, експериментують з ними, але багато з них ніколи не виходять.

Цікаво Apple передумала й не буде сканувати приватні фото користувачів

Що відомо з патенту

Відомство з патентів і товарних знаків США опублікувало нову заявку Apple минулого тижня, 8 грудня.

У документі описується робота розумного кільця, яке може стежити за основними показниками стану власника.

Каблучка зможе виявляти рух, враховуючи швидкість і силу, розпізнавати жести, що дасть змогу використовувати її для управління контентом на сумісних пристроях з екранами .

. Згадуються жести скролінгу, зуму, натискання тощо. Крім того, власники зможуть перемикати музику, відповідати на дзвінки та керувати розумним будинком.

Очевидно, що така каблучка повинна бути оснащена модулем NFC для безконтактних платежів. Це зробить технологію більш затребуваною серед користувачів, особливо в тих випадках, коли поряд не виявилося смартфона або годинника.

За даними Patently Apple, розумне кільце може бути пристроєм, який певною мірою стане альтернативою Apple Watch. Також джерело додало, що Apple отримала патент на функцію зняття ЕКГ для Apple Watch.

Проєкт поки що не отримав назви, а з відомих характеристик – лише OLED-дисплей, на якому відображатиметься інформація, та кілька датчиків і сенсорів. Як новинка буде заряджатися, також невідомо.