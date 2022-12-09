Apple припинила розробку технології, призначеної для виявлення матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM) на пристроях користувачів. Цей план був оприлюднений восени минулого року й анонсував його впровадження в iOS 15. Детально про це ми писали в окремому матеріалі.

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Що відомо

Негативна реакція експертів з шифрування та конфіденційності не забарилася. Вони звинуватили компанію в розробці системи стеження, яка, потрапивши не в ті руки (наприклад, у розпорядження недемократичних урядів), стане інструментом шпигунства, дозволяючи націлюватись буквально на будь-що: фото з протестів, карикатури, незаконні (для місцевих правил) зображення тощо.

Компанія згодом оголосила про паузу в планах впровадження, намагаючись знайти спосіб покращити технологію та домовитися з експертами. Однак, судячи з нової заяви віцепрезидента Apple з програмного забезпечення Крейга Федерігі, тепер розробка й зовсім зупинена.

Сексуальному насиллю над дітьми можна запобігти, перш ніж воно сталося. Саме на це ми спрямовуємо нашу енергію насамперед,

– сказав Федерігі.

Зараз компанія розширює використання наскрізного шифрування, застосовуючи його до резервного копіювання телефона, та додаючи інші нові функції, спрямовані на збереження конфіденційності та безпеки під час використання iMessage і для даних, що зберігаються в iCloud.

Варто зазначити, що Apple все ж впровадила частину цієї технології, а саме функцію, яка отримала назву "Безпека зв’язку в iMessage". Вона підключена до налаштувань Family Sharing і сканує вхідні та вихідні зображення на предмет "відверто сексуального" матеріалу в облікових записах дітей. Так, виявивши надіслане дитині фото порнографічного характеру, штучний інтелект автоматично розмиє його та запропонує допомогу в блокуванні співрозмовника. Початковий план передбачав також автоматичне сповіщення батьків про факт виявлення таких зображень, однак після релізу ця функція стала лише можливою опцією, яку можна ввімкнути за бажанням.