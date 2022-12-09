Apple прекратила разработку технологии, предназначенной для обнаружения материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) на устройствах пользователей. Этот план был обнародован осенью прошлого года и анонсировал его внедрение в iOS 15. Подробно об этом мы писали в отдельном материале.

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Что известно

Негативная реакция экспертов по шифрованию и конфиденциальности не заставила себя ждать. Они обвинили компанию в разработке системы слежки, которая, попав не в те руки (например, в распоряжение недемократических правительств), станет инструментом шпионажа, позволяя нацеливаться буквально на что-либо: фото с протестов, карикатуры, незаконные (для местных правил) изображения и прочее.

Впоследствии компания объявила о паузе в планах внедрения, пытаясь найти способ улучшить технологию и договориться с экспертами. Однако, судя по новому заявлению вице-президента Apple по программному обеспечению Крейга Федериги, теперь разработка и вовсе остановлена.

Сексуальное насилие над детьми можно предотвратить, прежде чем оно произошло. Именно на это мы направляем нашу энергию в первую очередь,

– сказал Федериги.

Сейчас компания расширяет использование сквозного шифрования, применяя его к резервному копированию телефона и добавляя другие новые функции, направленные на сохранение конфиденциальности и безопасности при использовании iMessage и данных, хранящихся в iCloud.

Стоит отметить, что Apple все же внедрила часть этой технологии, а именно функцию, которая получила название "Безопасность связи в iMessage". Она подключена к настройкам Family Sharing и сканирует входящие и исходящие изображения на предмет "откровенно сексуального" материала в аккаунтах детей. Так, обнаружив отправленное ребенку фото порнографического характера, искусственный интеллект автоматически размоет его и предложит помощь в блокировании собеседника. Первоначальный план предусматривал также автоматическое оповещение родителей о факте обнаружения таких изображений, однако после релиза эта функция стала лишь возможной опцией, которую можно включить по желанию.