AirTag – недорогие и компактные устройства размером с большую монету. Они предназначены для того, чтобы прикрепить их к личным вещам, таким как рюкзаки или ключи, и иметь возможность найти имущество в случае потери, просмотрев местонахождение в приложении на смартфоне. Проблема в том, что люди иногда используют AirTag для слежки за другими людьми.

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Что произошло

Две женщины подали жалобу, утверждая, что технология Apple облегчает преследователям отслеживание и терроризирование жертв.

Бывший парень одной из истиц установил метку AirTag в колесо ее автомобиля и смог узнать, куда она переехала во избежание его преследований.

и смог узнать, куда она переехала во избежание его преследований. Другая пострадавшая заявила в тексте иска, что мужчина, с которым она живет по отдельности, отслеживал передвижение, положив метку AirTag в рюкзак ее ребенка.

Женщины также приводят несколько подобных примеров, даже приводивших к убийствам. В одном из них бывший парень использовал устройство, чтобы отследить и застрелить женщину в Акроне, штат Огайо. В другом – женщина в Индианаполисе, штат Индиана, спрятала AirTag в машине своего бывшего парня, проследила за ним в бар и сбила его.

Apple реагирует

Производитель знаком с этой проблемой и пытается ей противостоять. Когда Apple выпускала AirTag в апреле 2021 года, компания рекламировала "защиту от преследования" – метка включала звуковые уведомления для информирования пользователей устройств Apple, таких как iPhone и MacBook, если AirTag в течение длительного времени находится в радиусе действия Bluetooth, что составляет около 9 метров.

Это не сильно помогло, а потому после постоянных жалоб со стороны защитников конфиденциальности, в начале этого года компания модернизировала средства защиты, сократив время для уведомлений, а также информируя пользователей устройств Apple, что чужая, то есть не зарегистрирована на них, метка AirTag "двигается с вами". Apple также выпустила приложение для пользователей Android, которое позволяет им сканировать пространство на наличие AirTag вокруг себя. Помогло ли это? На самом деле нет – все это не уменьшило беспокойство по поводу малозаметных устройств.

Хотя Apple встроила средства защиты в продукт AirTag, они крайне неадекватны, и мало что делают, если вообще делают, чтобы оперативно предупредить людей, если их отслеживают,

– говорится в иске.

Истицы обвиняют компанию в небрежном выпуске опасного устройства и просят суд присудить пока неопределенную денежную компенсацию. Они стремятся представлять интересы других людей, "подвергавшихся и подвергающихся риску преследования через этот опасный продукт".

Apple пока не комментировала этот иск.