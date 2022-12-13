Умное кольцо позволит отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и замерить артериальное давление. Однако следует отметить, что сам факт наличия патента не означает обязательного выхода технологии. Компании часто резервируют за собой какие-то изобретения, экспериментируют с ними, но многие никогда не выходят.

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Что известно из патента

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новую заявку Apple на прошлой неделе, 8 декабря.

В документе описывается работа умного кольца, которое может следить за основными показателями состояния владельца.

Кольцо сможет обнаруживать движение, учитывая скорость и силу, распознавать жесты, что позволит использовать его для управления контентом на совместимых устройствах с экранами .

. Упоминаются жесты скролинга, зума, нажатия и прочие. Кроме того, владельцы смогут переключать музыку, отвечать на звонки и управлять умным домом.

Очевидно, что такое кольцо должно быть оснащена модулем NFC для бесконтактных платежей Это сделает технологию более востребованной среди пользователей, особенно в тех случаях, когда рядом не оказалось смартфона или часов.

По данным Patently Apple, умное кольцо может быть устройством, которое в определенной степени станет альтернативой Apple Watch. Также источник добавил, что Apple получила патент на функцию снятия ЭКГ для Apple Watch.

Проект пока не получил названия, а из известных характеристик – только OLED-дисплей, на котором будет отображаться информация, и несколько датчиков и сенсоров. Как новинка будет заряжаться, тоже неизвестно.