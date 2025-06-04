AirPods отримають функцію, про яку ви будете мріяти

Apple готує нові можливості для власників AirPods, які можуть суттєво змінити спосіб взаємодії з навушниками. Серед оновлень – віддалене керування камерою iPhone через AirPods, автоматична пауза під час сну, студійний режим мікрофона, розширені жести головою та покращене підключення в навчальних закладах.

П'ять очікуваних функцій для AirPods в iOS 26

Нагадаємо, останні чутки стверджують, що Apple готує масштабну зміну в нумерації своїх операційних систем. Цього року ми не отримаємо iOS 19 чи iPadOS 19, а натомість платформи отримають число 26 у назві, що відображатиме наступний рік, протягом якого операційні системи будуть актуальними. Таким чином усі функції, про які ми далі поговоримо, повинні надійти в iOS 26 цієї осені, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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Зйомка фото через AirPods

Одне з найбільш помітних оновлень – можливість віддалено керувати камерою iPhone або iPad за допомогою AirPods. Натискання на ніжку навушника дозволятиме запускати камеру та, ймовірно, робити знімки. Це стане зручним інструментом для створення селфі або групових фото без таймера. Ви можете взяти один навушник у руку й непомітно запустити процес зйомки.

Apple значно запізнилася з цією функцією, адже подібне вже давно є у конкурентів, але її поява може змінити спосіб зйомки в русі, потенційно підвищуючи попит.

Автопауза при засинанні

Ще одна функція, яка має з’явитися в iOS 26 – автоматичне призупинення відтворення, якщо користувач заснув. Це особливо корисно для тих, хто слухає музику або подкасти перед сном. Наразі доводиться використовувати сторонні таймери або функції Apple Watch. Оновлення дозволить AirPods самостійно виявляти, що користувач засинає, і зупиняти звук без додаткових налаштувань.

Розширене керування жестами

Apple працює над удосконаленням взаємодії з AirPods за допомогою нових жестів головою. Раніше навушники дозволяли кивати для прийому чи відхилення дзвінків або взаємодії з повідомленнями. Тепер очікується, що кивком можна буде також регулювати гучність у режимі Conversation Awareness. Це зменшить потребу у фізичному контакті з навушниками і телефоном, зробивши користування ще зручнішим.

Мікрофон студійної якості

Ще одним удосконаленням стане режим мікрофона "студійної якості". Раніше подібні функції були доступні на iPhone 16 у вигляді Audio Mix, який дозволяв налаштовувати розділення голосу та фонових звуків. Тепер подібний підхід планують реалізувати і для AirPods. Це може зробити навушники потужним інструментом для запису голосу або створення контенту, особливо для творців контенту й подкастерів.

Краще сполучення для класів

Apple також працює над тим, щоб зробити підключення AirPods до iPad ще простішим у навчальних закладах, де кілька користувачів можуть використовувати один пристрій. Це дозволить зменшити кількість ручних дій при створенні пари та покращить загальний досвід у спільному використанні техніки в класах.