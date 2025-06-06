Пять ожидаемых функций для AirPods в iOS 26

Напомним, последние слухи утверждают, что Apple готовит масштабное изменение в нумерации своих операционных систем. В этом году мы не получим iOS 19 или iPadOS 19, а вместо этого платформы получат число 26 в названии, что будет отражать следующий год, в течение которого операционные системы будут актуальными. Таким образом все функции, о которых мы дальше поговорим, должны поступить в iOS 26 этой осенью, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Съемка фото через AirPods

Одно из самых заметных обновлений – возможность удаленно управлять камерой iPhone или iPad с помощью AirPods. Нажатие на ножку наушника позволит запускать камеру и, вероятно, делать снимки. Это станет удобным инструментом для создания селфи или групповых фото без таймера. Вы можете взять один наушник в руку и незаметно запустить процесс съемки.

Apple значительно опоздала с этой функцией, ведь подобное уже давно есть у конкурентов, но ее появление может изменить способ съемки в движении, потенциально повышая спрос.

Автопауза при засыпании

Еще одна функция, которая должна появиться в iOS 26 – автоматическое приостановление воспроизведения, если пользователь заснул. Это особенно полезно для тех, кто слушает музыку или подкасты перед сном. Сейчас приходится использовать сторонние таймеры или функции Apple Watch. Обновление позволит AirPods самостоятельно обнаруживать, что пользователь засыпает, и останавливать звук без дополнительных настроек.

Расширенное управление жестами

Apple работает над усовершенствованием взаимодействия с AirPods с помощью новых жестов головой. Ранее наушники позволяли кивать для приема или отклонения звонков или взаимодействия с сообщениями. Теперь ожидается, что кивком можно будет регулировать громкость в режиме Conversation Awareness. Это уменьшит потребность в физическом контакте с наушниками и телефоном, сделав пользование еще более удобным.

Микрофон студийного качества

Еще одним усовершенствованием станет режим микрофона "студийного качества". Ранее подобные функции были доступны на iPhone 16 в виде Audio Mix, который позволял настраивать разделение голоса и фоновых звуков. Теперь подобный подход планируют реализовать и для AirPods. Это может сделать наушники мощным инструментом для записи голоса или создания контента, особенно для создателей контента и подкастеров.

Лучшее сопряжение для классов

Apple также работает над тем, чтобы сделать подключение AirPods к iPad еще проще в учебных заведениях, где несколько пользователей могут использовать одно устройство. Это позволит уменьшить количество ручных действий при создании пары и улучшит общий опыт в совместном использовании техники в классах.