Новий британський акумулятор для електромобілів повністю заряджається всього за 18 секунд

Британська компанія отримала дозвіл на масове виробництво інноваційного акумулятора для електромобілів VarEVolt, який здатен повністю заряджатися лише за 18 секунд. Ця технологія відкриває нові перспективи для автовиробників, дозволяючи оснащувати транспортні засоби батареями з надзвичайно швидким циклом зарядки та високою потужністю/

Революція у світі електромобілів

Британська фірма RML Group здобула сертифікацію Conformity of Production для свого акумулятора VarEVolt, що стало важливим кроком до масового виробництва. Цей дозвіл від уряду підтверджує готовність компанії переходити від прототипів до великих виробничих контрактів. Представники компанії вже заявили, що вони готові підтримувати масштабне виробництво, повідомляє 24 Канал з посиланням на Autocar.

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VarEVolt вирізняється своєю ультрависокою щільністю, забезпечуючи потужність у 6 кіловатів на кілограм. Він може видавати багато енергії за короткий проміжок часу. За словами Майкла Меллока, члена ради директорів RML, батарея може "дуже швидко розрядити всю свою енергію".

Акумулятор має рейтинг C 200, що означає, що він здатний повністю зарядитися або розрядитися приблизно за 18 секунд. Для порівняння, батарея електричного Porsche Taycan має коефіцієнт С від 4 до 5, а її зарядка займає від 12 до 15 хвилин.

Модульна конструкція VarEVolt дає змогу адаптувати батарею під різні потреби. Як пояснив генеральний директор RML Group Пол Дікінсон, виробники можуть налаштувати її для максимальної дальності ходу, потужності або збалансованого поєднання цих характеристик залежно від типу автомобіля.



Так виглядає VarEVolt / Фото RML Group

Наразі VarEVolt уже використовується деякими невеликими виробниками. Наприклад, ця батарея живить гібридний гіперкар Czinger 21C, який поєднує електричний двигун та двигун внутрішнього згоряння. Хоча зараз RML випускає лише обмежену кількість таких акумуляторів, у майбутньому компанія планує розширити виробництво, і працювати не лише для ексклюзивних моделей на кшталт Czinger 21C, яких у першій серії було випущено лише 80 одиниць.

Крім того, RML розробляє комплекти для заміни акумуляторів у старіших гіперкарах, таких як LaFerrari чи McLaren P1. За словами Меллока, нові батареї здатні значно збільшити дальність ходу, а за відповідного технічного оснащення автомобіля можуть забезпечити у вісім разів більшу вихідну потужність.