Революция в мире электромобилей

Британская фирма RML Group получила сертификацию Conformity of Production для своего аккумулятора VarEVolt, что стало важным шагом к массовому производству. Это разрешение от правительства подтверждает готовность компании переходить от прототипов к крупным производственным контрактам. Представители компании уже заявили, что они готовы поддерживать масштабное производство, сообщает 24 Канал со ссылкой на Autocar.

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VarEVolt отличается своей ультравысокой плотностью, обеспечивая мощность в 6 киловатт на килограмм. Он может выдавать много энергии за короткий промежуток времени. По словам Майкла Меллока, члена совета директоров RML, батарея может "очень быстро разрядить всю свою энергию".

Аккумулятор имеет рейтинг C 200, что означает, что он способен полностью зарядиться или разрядиться примерно за 18 секунд. Для сравнения, батарея электрического Porsche Taycan имеет коэффициент С от 4 до 5, а ее зарядка занимает от 12 до 15 минут.

Модульная конструкция VarEVolt позволяет адаптировать батарею под различные потребности. Как пояснил генеральный директор RML Group Пол Дикинсон, производители могут настроить ее для максимальной дальности хода, мощности или сбалансированного сочетания этих характеристик в зависимости от типа автомобиля.



Так выглядит VarEVolt / Фото RML Group

Сейчас VarEVolt уже используется некоторыми небольшими производителями. Например, эта батарея питает гибридный гиперкар Czinger 21C, который сочетает электрический двигатель и двигатель внутреннего сгорания. Хотя сейчас RML выпускает лишь ограниченное количество таких аккумуляторов, в будущем компания планирует расширить производство, и работать не только для эксклюзивных моделей вроде Czinger 21C, которых в первой серии было выпущено всего 80 единиц.

Кроме того, RML разрабатывает комплекты для замены аккумуляторов в старых гиперкарах, таких как LaFerrari или McLaren P1. По словам Меллока, новые батареи способны значительно увеличить дальность хода, а при соответствующем техническом оснащении автомобиля могут обеспечить в восемь раз большую выходную мощность.