Що означає технологія LiFePO4 у зарядних станціях і чому на неї варто звернути увагу при виборі

Абревіатура LiFePO4 дедалі частіше з’являється в характеристиках портативної техніки та систем накопичення енергії. За цими символами стоїть літій-залізо-фосфатна технологія, яка докорінно змінила уявлення про безпеку та ресурс автономного живлення.

Вибір такого типу акумулятора безпосередньо впливає на те, скільки років прослужить станція та наскільки стабільно вона працюватиме. 24 Канал розібрався в перевагах цієї технології.

Чим особлива технологія LiFePO4?

LiFePO4 (або LFP) – це тип літієвого акумулятора, у якому для зберігання енергії використовують сполуку літію, заліза та фосфату. На відміну від поширених літій-іонних (Li-Ion) аналогів, які містять кобальт чи нікель, LFP-батареї вважаються "марафонцями" у світі енергетики.

Головні переваги технології:

Ресурс і довговічність. Якщо звичайні батареї витримують від 500 до 1000 зарядок, то LiFePO4 розраховані на 2500 – 5000 і більше циклів. При щоденному використанні така станція може надійно працювати понад 10 років, зберігаючи до 80% своєї початкової ємності.

Безпека та стабільність. Хімічний склад LFP забезпечує високу термічну стійкість. Такі акумулятори майже не схильні до перегріву чи займання навіть у разі фізичного пошкодження корпусу. Вони не виділяють шкідливих газів, що дозволяє безпечно використовувати їх у закритих приміщеннях.

Ефективність зарядки. Сучасні станції з такими акумуляторами підтримують швидке відновлення енергії. Наприклад, вмонтовані інвертори дозволяють повністю зарядити пристрій за 90 – 120 хвилин. При цьому вони видають струм із чистою синусоїдою, яка є безпечною для чутливої побутової електроніки.

Особливості експлуатації

Роботу кожної комірки контролює інтелектуальна система BMS (Battery Management System). Вона стежить за напругою та температурою, запобігаючи коротким замиканням. Це означає кращу безпечність використання вдома.

Оптимальний температурний діапазон для роботи LiFePO4 становить від +15 до +35 градусів Цельсія. Слід пам'ятати, що при морозі -10 градусів Цельсія ємність батареї може знизитися на 30%, оскільки низькі температури значно знижують ефективність хімічних реакцій. Викликають проблеми і з заряджанням: у холодних умовах процес поновлення заряду акумулятора стає менш ефективним.

Які ще переваги мають LiFePO4 акумулятори порівняно з Li-Ion?

Акумулятори типу LiFePO4 мають низку суттєвих переваг порівняно зі звичайними літій-іонними батареями, що робить їх дедалі популярнішими в системах накопичення енергії та електротранспорті.