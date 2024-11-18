Ілон Маск таємно змінив алгоритми X, щоб просувати себе та республіканців під час виборів

Дослідження показало, що алгоритми стрічки рекомендацій у соцмережі X змінилися приблизно в липні. Зміни, як пишуть, внесли "на рівні платформи", що підвищити у видачі главу компанії Ілона Маска та сторінки його колег-консерваторів, з якими він підтримував на виборах Дональда Трампа.

Як це виявили

Перш за все, варто зазначити, що всі дані базуються на спостереженнях. Жодних конкретних рядків коду, які б підтверджували цю теорію, у авторів, судячи з усього не було, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Технологічного університету Квінсленда.

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Дослідник цифрових медіа в університеті Квінсленда Тімоті Грем і професор з комунікацій та медіа-досліджень Університету Монаша Марк Андрієвич кажуть, що Маск, можливо, налаштував свій алгоритм, щоб підвищити популярність власного акаунта, а також акаунтів інших консервативно налаштованих користувачів, починаючи приблизно з того моменту, коли він оголосив про підтримку президентської кампанії Дональда Трампа.

Автори показали, що пости Маска, які й без того набирали чимало переглядів та вподобань, раптово стали набагато популярнішими. Вони проаналізували активність мільярдера спочатку до, а потім після того, як він у липні підтримав Трампа. За результатами добре видно, що, починаючи приблизно з 13 липня, пости Маска отримали на 138% більше переглядів і на 238% більше ретвітів, ніж до цієї дати.



Момент зміни алгоритмів зафіксували у графіку популярності сторінки Маска / Фото Технологічного університету Квінсленда

Вони дійшли висновку, що показники Маска "випереджають загальні тенденції залучення, які спостерігаються на всій платформі". Акаунти інших республіканців, які вивчали аналогічним чином, зазнали такого ж зростання, яке почалося в липні, хоча й дещо меншою мірою.

Це не єдине подібне дослідження

Цікаво, що ці результати схожі на інші нещодавні висновки The Wall Street Journal і The Washington Post про потенційну упередженість алгоритмів X у бік правих сил. Видання писали, що практично всі "мегавірусні" твіти були від республіканців. Члени партії також швидше зростали в кількості підписників, мали більше переглядів і частіше з'являлися в рекомендаціях, ніж їхні суперники демократи.

Разом із тим дослідники кажуть, що вони були обмежені "відносно невеликою кількістю даних", які можна було зібрати, оскільки платформа давно закрила доступ до свого API.

Таким чином, усе це може означати пряме втручання у вибори США, про що так активно кричать і Маск, і Трамп, і багато інших республіканців. Обраний президент, наприклад, раніше анонсував неминучу відповідальність для всіх, хто спробує маніпулювати результатами, натякаючи на Камалу Гаріс.