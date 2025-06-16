Глобальне потепління наступає: Аляска видала своє перше в історії попередження про спеку

Аномально високі температури змусили Національну метеорологічну службу США на Алясці вперше в історії застосувати попередження про спеку. Цей крок свідчить про стрімкі кліматичні зміни в регіоні, який нагрівається майже вдвічі швидше, ніж решта штатів країни, створюючи нові загрози для місцевих жителів.

Нова кліматична реальність

У четвер, 12 червня, офіс Національної метеорологічної служби (NWS) у Фербенксі, штат Аляска, випустив безпрецедентне попередження про спеку. Раніше для інформування населення про потенційно небезпечні температурні показники метеорологи використовували лише спеціальні заяви про погоду. Однак з 2 червня офіси NWS у Фербенксі та Джуно запровадили нову систему повідомлень, повідомляє 24 Канал з посиланням на NOAA.

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Ця зміна зумовлена тим, що Аляска продовжує нагріватися майже вдвічі швидше за інші штати. За останні 60 років середня річна температура повітря в штаті зросла на 1,67 градуса за Цельсієм. Згідно з попередженням, з четверга по неділю, 15 червня, температура в районі Фербенкса та долини Танана прогнозувалася на рівні 30 градусів і більше. Найвищі температури – до 34 градусів – анонсували Юкону.

У попереджувальному повідомленні зазначили, що "люди та домашні тварини, не звиклі до таких незвично високих для цього регіону температур, можуть зіткнутися з проблемами, пов'язаними зі спекою". Людям рекомендують не залишати дітей та тварин без нагляду в транспортних засобах.

Сьогодні, 16 червня, ми вже можемо говорити, що прогноз був правильним. О 10 ранку за місцевим часом у Фербенксі температура досягла позначки в 20 градусів. О 16 годині температура досягла 30 градусів, а знижуватись почала лише о сьомій годині вечора. О 22 годині спостерігали 24 градуси тепла.

Паралельно з попередженням про спеку, метеорологи NWS у Фербенксі оголосили про загрозу повеней. Очікувалося, що стрімке танення снігу може призвести до розливу річок, що стікають з хребта Брукс. Це могло вплинути на доступ до доріг, злітно-посадкових смуг та інфраструктури, розташованої в низинах.

Інші випадки

Хоча поточна хвиля тепла є незвичною, подібні температури на Алясці вже фіксувалися. Наприклад, 22 липня 2024 року термометри у Фербенксі показали 32 градуси, що стало найвищим показником для цієї дати. Але тепер це повторюється, тож кліматологи змушені впроваджувати нові заходи на офіційному рівні, ймовірно, очікуючи, що тепер така ситуація буде все частішою.

Для українців або жителів південних штатів США попередження про спеку при температурі близько 30 градусів може здатися дивним. Проте, як пояснюють кліматологи, жителі Аляски не готові до таких умов, адже там завжди було більш прохолодно, оскільки регіон знаходиться північніше. Відповідно жителі місцевості не мають кондиціонерів, легкого одягу, а їхні будинки пристосовані до холодного клімату й утримують тепло всередині, чим ще більше посилюють спеку.