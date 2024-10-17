Amazon будуватиме модульні ядерні реактори, і ось чому це чудова новина

Amazon планує будувати малі модульні ядерні реактори (SMR) й уже підписала перші три контракти у Вашингтоні та Вірджинії, США. Ці ядерні реактори менші за традиційні, дешевші і мобільні, що дозволяє їм бути ближче до мережі та будуватися набагато швидше.

Як це буде

Одна з угод спрямована на розробку чотирьох SMR у партнерстві з вашингтонським консорціумом Energy Northwest. На початковому етапі реактори будуть генерувати близько 320 мегаватів, з потенціалом досягнення 960 мегаватів. Другий контракт уклали з компанією X-energy, яка власне розробляє вдосконалену конструкцію SMR-реакторів і палива наступного покоління для проєкту Energy Northwest. У третьому випадку Amazon співпрацює з комунальною компанією Dominion Energy, а їхня угода передбачає лише розміщення SMR поблизу існуючої атомної електростанції North Anna у Вірджинії. Це могло б принести додатково 300 мегаватів електроенергії в цей регіон, йдеться в оголошенні Amazon.

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Кінцевою метою корпорації Джеффа Безоса є повний перехід всіх аспектів бізнесу Amazon на 100% відновлюваною енергією, а також залучення нових джерел енергії до загальної мережі у США.

SMR — це вдосконалений вид ядерного реактора з меншою фізичною площею, що дозволяє будувати їх ближче до мережі. Вони також мають швидший час створення, ніж традиційні реактори, що дозволяє їм виходити в мережу швидше,

– пише компанія на своєму сайті.

Компанія широко рекламує майбутні реактори, оскільки вони є "безпечним джерелом безвуглецевої енергії, яка може допомогти забезпечити наші операції та задовольнити зростаючі потреби наших клієнтів, а також допомогти нам просуватися до нашого зобов’язання Climate Pledge досягти чистого нульового викиду вуглецю в нашій діяльності до 2040 року", каже Amazon.

Цікаво, що побудовані чотири реактори належатимуть Energy Northwest. Поки що незрозуміло, чи будуть саме вони використовуватися Amazon для її енергетичних цілей, чи вони стануть чимось на кшталт експерименту, щоб перевірити саму можливість. Цілком імовірно, що цим проєктом компанія просто проведе такий собі тест, а в майбутньому побудує інші реактори ближче до своїх виробничих потужностей.

Загалом очікується, що інноваційна технологія врешті акумулює стільки інвестицій, щоб підтримувати понад п'ять гігаватів нових ядерних енергетичних проєктів із використанням технології X-energy.

Наразі про продаж реакторів іншим компаніям чи за кордон мова не йде. Але у перспективі це цілком можливо. Коли компанія забезпечить власні потреби, вона може інвестувати додаткові кошти для постачання реакторів іншим штатам та навіть країнам для досягнення вуглецевої нейтральності по всьому світу.