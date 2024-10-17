Как это будет

Одна из сделок направлена на разработку четырех SMR в партнерстве с вашингтонским консорциумом Energy Northwest. На начальном этапе реакторы будут генерировать около 320 мегаватт, с потенциалом достижения 960 мегаватт. Второй контракт заключили с компанией X-energy, которая собственно разрабатывает усовершенствованную конструкцию SMR-реакторов и топлива следующего поколения для проекта Energy Northwest. В третьем случае Amazon сотрудничает с коммунальной компанией Dominion Energy, а их соглашение предусматривает только размещение SMR вблизи существующей атомной электростанции North Anna в Вирджинии. Это могло бы принести дополнительно 300 мегаватт электроэнергии в этот регион, говорится в объявлении Amazon.

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Конечной целью корпорации Джеффа Безоса является полный переход всех аспектов бизнеса Amazon на 100% возобновляемую энергию, а также привлечение новых источников энергии к общей сети в США.

SMR - это усовершенствованный вид ядерного реактора с меньшей физической площадью, что позволяет строить их ближе к сети. Они также имеют более быстрое время создания, чем традиционные реакторы, что позволяет им выходить в сеть быстрее,

– пишет компания на своем сайте.

Компания широко рекламирует будущие реакторы, поскольку они являются "безопасным источником безуглеродной энергии, которая может помочь обеспечить наши операции и удовлетворить растущие потребности наших клиентов, а также помочь нам продвигаться к нашему обязательству Climate Pledge достичь чистого нулевого выброса углерода в нашей деятельности до 2040 года", говорит Amazon.

Интересно, что построенные четыре реактора будут принадлежать Energy Northwest. Пока непонятно, будут ли именно они использоваться Amazon для ее энергетических целей, или они станут чем-то вроде эксперимента, чтобы проверить саму возможность. Вполне вероятно, что этим проектом компания просто проведет некий тест, а в будущем построит другие реакторы ближе к своим производственным мощностям.

В общем ожидается, что инновационная технология в конце аккумулирует столько инвестиций, чтобы поддерживать более пяти гигаватт новых ядерных энергетических проектов с использованием технологии X-energy.

Сейчас о продаже реакторов другим компаниям или за границу речь не идет. Но в перспективе это вполне возможно. Когда компания обеспечит собственные потребности, она может инвестировать дополнительные средства для поставки реакторов другим штатам и даже странам для достижения углеродной нейтральности по всему миру.