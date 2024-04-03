Amazon закриває безкасові магазини: замість ШІ системою керували 1000 працівників з Індії

Компанія Amazon вирішила відмовитися від своїх експериментальних безкасових продуктових магазинів. Магазини, в яких використовувалася інноваційна технологія Amazon Just Walk Out, дозволяли покупцям брати свої товари і виходити без черги, не чекаючи на оплату.

Як все мало працювати?

Система Just Walk Out покладалася на мережу камер і датчиків для відстеження покупок клієнтів. Однак з'ясувалося, що цю нібито передову технологію доповнювали понад 1 000 людей-підрядників в Індії, які виконували функції віддалених касирів.

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Це викриття викликало шквал критики: багато хто і так вважав проєкт Just Walk Out негативним явищем, яке призводить до збільшення пішохідного потоку до магазинів Amazon, водночас підриваючи можливості працевлаштування на місцях.

Замість занедбаної системи Amazon зараз переключає свою увагу на Dash Carts, які містити сканери та екрани безпосередньо у візках для покупок. Хоча концепція Dash Carts менш амбітна, ніж Just Walk Out, вона є продовженням зусиль Amazon з впровадження інновацій у сфері роздрібної торгівлі.

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Розгортання Just Walk Out розпочалося у 2018 році з обіцянок революціонізувати досвід роздрібної торгівлі в усьому світі. Однак за п'ять років система зіткнулася з численними проблемами, зокрема з повільною роботою та високою вартістю впровадження.

Критики також висловлюють занепокоєння щодо практики Amazon у сфері обробки даних, звинувачуючи компанію у збиранні конфіденційної інформації про клієнтів без належного розкриття. Минулого року проти Amazon було подано колективний позов, у якому стверджувалося, що компанія продає дані клієнтів третім особам без їхньої згоди.

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Попри агресивну експансію Amazon на продуктовий ринок, його присутність все ще відстає від таких конкурентів, як Walmart, Costco і Kroger. Перехід на Dash Carts ставить під сумнів підхід компанії до конфіденційності даних у майбутньому.