Конкурент Starlink – Project Kuiper від Amazon запустить першу велику партію супутників

Amazon відправить 27 супутників Project Kuiper на низьку навколоземну орбіту наступного тижня. Це стане другим запуском у межах ініціативи, яка передбачає створення глобальної супутникової інтернет-мережі для конкуренції зі Starlink Ілона Маска.

Компанія Amazon оголосила, що 9 квітня ракета Atlas V від United Launch Alliance (ULA) виведе 27 супутників Project Kuiper на низьку навколоземну орбіту, повідомляє 24 Канал.

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Старт заплановано з бази Космічних сил США у Кейп-Канаверал, Флорида, у трьогодинному вікні, яке відкриється о 22:00 за київським часом (19:00 GMT). Запуск можна буде переглядати у прямому ефірі.

Це буде другий запуск у межах проєкту Kuiper. Перший відбувся у жовтні 2023 року, коли Atlas V доставила на орбіту два тестові супутники.

Ми провели масштабні випробування на Землі, щоб підготуватися до цієї першої місії, але є речі, які можна дізнатися лише в польоті. Це буде перший політ остаточного варіанту супутника і перший раз, коли ми виводимо на орбіту стільки апаратів одночасно,

– прокоментував Раджив Бадьял, віцепрезидент Project Kuiper.

Він додав, що незалежно від результату місії, запуск стане лише початком шляху: Amazon має усі компоненти, щоб вчитися і адаптуватися до нових запусків у майбутньому.

Project Kuiper передбачає створення сузір’я із приблизно 3 200 супутників, які забезпечуватимуть глобальний доступ до інтернету, подібно до мережі Starlink від SpaceX. На сьогодні компанія Ілона Маска має понад 7 100 активних супутників Starlink, нові запускаються щотижня.

Запуск 9 квітня стане першим цього року для ULA, а також найважчим вантажем, який будь-коли перевозила ракета Atlas V, зазначили в Amazon.

У найближчі роки Amazon планує розгорнути мережу Project Kuiper через ще сім запусків Atlas V, 38 запусків ракетою Vulcan Centaur (наступницею Atlas V), а також понад 30 запусків від інших партнерів, зокрема Arianespace, Blue Origin та SpaceX.