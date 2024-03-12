Пентагон шукатиме НЛО уважніше, досі не знайшли жодних ознак позаземного життя за всю історію

Військове відомство Сполучених Штатів докладає зусиль для продовження спостереження та більш уважного вивчення НЛО. У Пентагоні вважають, що новий портативний комплекс Gremlin надасть змогу виключити випадки, коли відомство залишалося непоінформованим про потенційні небезпечні об'єкти.

Варто наголосити, що за всю історію спостережень не було виявленого жодного натяку на існування позаземного життя. На практиці ж пілоти часто стикаються з незрозумілими явищами та об'єктами, які важко ідентифікувати.

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Ці об'єкти, потенційно, можуть становити загрозу і їх ідентифікація може допомогти зрозуміти чи взагалі варто звертати на це увагу, адже часто неідентифіковані об'єкти при детальному вивченні згодом виявлялися повітряними кульками, пакетами чи природніми явищами.

Що відомо про комплекс Gremlin

Про створення комплексу повідомив журналістам виконувач обов'язків голови спецпідрозділу Пентагону з всеосяжного вивчення аномалій (AARO) Тім Філліпс (Tim Phillip). Він також зазначив, що підрозділ співпрацює з урядовими лабораторіями та університетами в процесі розробки портативного комплекту датчиків, які є складовою нової системи виявлення.

Система Gremlin здатна збирати дані за кількома спектрами. Поки що не було виявлено жодних НЛО, які можна було б класифікувати як позаземні космічні кораблі. Тим самим система допоможе ідентифікувати об'єкти, які часто помилково приймають за НЛО.

Агентство AARO було створено в Пентагоні на початку 2022 року для наведення ладу у справах щодо непізнаних літаючих об'єктів (UFO). Термін UFO (НЛО) замінили на UAP або непізнані аномальні явища, доручивши слідчим AARO розбирати непізнані явища в космосі, у повітрі, на землі, на воді та під водою. Через два роки роботи AARO опублікувало перший том звіту . У ньому сказано, що за всю історію повідомлень про НЛО з 1945 року немає жодного випадку, пов'язаного з інопланетними кораблями.

Система Gremlin уже була залучена до проведення спостережень і виявляла серед іншого космічні явища.

Вона фіксує безліч кажанів і птахів. А ще ми дізнаємося багато нового про спалахи на сонці,

– сказав Філліпс під час брифінгу з журналістами.

Варто зазначити, що система призначена для фіксування будь-якого руху та явищ, оскільки обладнана низкою різноманітних сенсорів, яких часто позбавлені військові транспортні засоби. Саме через обмеженість у сприйнятті інформації з довкілля військові дуже часто і повідомляють про НЛО, оскільки це чіткий термін, який означає, що об'єкт або явище банально не біло однозначно ідентифікованим.

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У звіті, про який ми згадували вище, зазначено, що більшість спостережень при детальному вивченні були звичайними природними об'єктами і явищами, які не змогли правильно ідентифікувати на момент виявлення через брак інформації.