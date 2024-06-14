Яке майбутнє чекає на електричні автомобілі

Згідно з новим звітом, продажі електромобілів продовжать зростати, попри змішані короткострокові перспективи. Дослідники пояснили цю непевну двозначність.

Що далі для електромобілів

Довгостроковий прогноз розвитку електромобілів вказує на те, що швидке падіння цін на акумулятори, прогрес у технології батарей наступного покоління та покращення відносної економічності електричних машин порівняно з аналогами на бензинових двигунах підтримають зростання ринку по всьому світу. Однак у звіті зазначається, що вікно для досягнення глобального нульового рівня викидів зараз вужче, ніж будь-коли.

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Ось сім основних висновків, які можна виокремити зі звіту:

Світові продажі пасажирських електромобілів продовжують зростати, але повільніше, ніж раніше, в найближчі кілька років.

Очікується, що продажі пасажирських електромобілів перевищать 30 мільйонів у 2027 році й зростуть до 73 мільйонів на рік у 2040 році. У наступні чотири роки продажі електромобілів зростатимуть у середньому на 21% на рік, якщо буде відсутнє нове політичне втручання, порівняно із середнім показником 61% у період з 2020 по 2023 рік.

Частка електромобілів у світових продажах нових легкових автомобілів зросте до 33% у 2027 році з 17,8% у 2023 році. Лише Китай (60%) та Європа (41%) перевищать цей середній світовий показник на той час. До 2027 року продажі електромобілів у Бразилії зростуть у п'ять разів, а в Індії — втричі.

Продажі автомобілів з ДВЗ досягли піку.

Продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння досягли піку в 2017 році і до 2027 року будуть на 29% нижчими. Перехід до електромобілів зараз є основним методом декарбонізації автомобільного транспорту.

Гібриди можуть відігравати значну роль у найближчій перспективі, зокрема на ринках з дедалі жорсткішими правилами щодо економії палива, але не в довгостроковій. Згідно з прогнозом, до 2030 року гібриди становитимуть від 5% до 45% від загального обсягу продажів, залежно від ринку.

До 2030 року електричні важкі вантажівки стануть економічно життєздатними для більшості випадків використання.

У важчих сегментах акумуляторні електричні вантажівки спочатку здебільшого використовуються в міських циклах роботи. Але їхня економічність покращується навіть на міжміських маршрутах і приблизно до 2030 року наблизиться до показників дизельних силових агрегатів.

Поки що електричні вантажівки не досягли бажаних вершин, а вантажівка від Tesla взагалі розчарувала ледь не всіх, хто на неї чекав.

Перспективи вантажівок на паливних елементах набагато менші.

Літій-залізо-фосфатні батареї (LFP) завойовують ринок електромобілів.

Удосконалення технології LFP збільшує їхню частку на ринку, особливо в Китаї, де ціни на батареї стрімко впали.

Протягом наступних двох років частка LFP на світовому ринку пасажирських електромобілів перевищить 50%. Нікель і марганець відчують найбільший тиск у результаті. Через перехід на дешевші хімікати споживання нікелю та марганцю до 2025 року знизиться на 25% і 38%, відповідно.

Щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію для електромобілів, індустрія зарядних пристроїв повинна буде швидко розвиватися протягом наступного десятиліття.

Залежно від сценарію, до 2050 року сукупні інвестиції в інфраструктуру зарядних станцій, їх встановлення та обслуговування становитимуть від 1,6 до 2,5 трильйона доларів США.

Надлишок потужностей є великою проблемою для виробників акумуляторів.

Заплановані до кінця 2025 року виробничі потужності з виробництва літій-іонних елементів більш ніж у п'ять разів перевищують світовий попит на акумуляторні батареї, який очікується в цьому році на рівні 1,5 терават-години. Щорічний попит на літієві батареї швидко зростає у сценарії економічного переходу BloombergNEF, наближаючись до 5,9 терават-години щорічно до 2035 року.

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Досягнення глобального автопарку з нульовим рівнем викидів до 2050 року потребує набагато швидшого переходу.

Попри прогрес, світовий автомобільний транспорт все ще не наблизився до нульової траєкторії. До 2035 року на дорогах буде 476 мільйонів електромобілів, а до 2040 року їхня кількість зросте до 722 мільйонів, що становитиме 45% автопарку. У сценарії чистого нуля до 2050 року ці цифри повинні були б становити 679 мільйонів і 1,1 мільярда відповідно.

Нульовий сценарій передбачає, що до 2050 року 100% автомобільного парку буде електричним, але зараз аналітики кажуть, що нам вдасться досягнути лише 69% цих результатів до 2050 року.