Что дальше для электромобилей

Долгосрочный прогноз развития электромобилей указывает на то, что быстрое падение цен на аккумуляторы, прогресс в технологии батарей следующего поколения и улучшение относительной экономичности электрических машин по сравнению с аналогами на бензиновых двигателях поддержат рост рынка по всему миру. Однако в отчете отмечается, что окно для достижения глобального нулевого уровня выбросов сейчас уже, чем когда-либо.

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Вот семь основных выводов, которые можно выделить из отчета:

Мировые продажи пассажирских электромобилей продолжают расти, но медленнее, чем раньше, в ближайшие несколько лет.

Ожидается, что продажи пассажирских электромобилей превысят 30 миллионов в 2027 году и вырастут до 73 миллионов в год в 2040 году. В последующие четыре года продажи электромобилей будут расти в среднем на 21% в год, если будет отсутствовать новое политическое вмешательство, по сравнению со средним показателем 61% в период с 2020 по 2023 год.

Доля электромобилей в мировых продажах новых легковых автомобилей возрастет до 33% в 2027 году с 17,8% в 2023 году. Только Китай (60%) и Европа (41%) превысят этот средний мировой показатель в то время. К 2027 году продажи электромобилей в Бразилии вырастут в пять раз, а в Индии — втрое.

Продажи автомобилей с ДВС достигли пика.

Продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания достигли пика в 2017 году и к 2027 году будут на 29% ниже. Переход к электромобилям сейчас является основным методом декарбонизации автомобильного транспорта.

Гибриды могут играть значительную роль в ближайшей перспективе, в частности на рынках со все более жесткими правилами по экономии топлива, но не в долгосрочной. Согласно прогнозу, к 2030 году гибриды составят от 5% до 45% от общего объема продаж, в зависимости от рынка.

К 2030 году электрические тяжелые грузовики станут экономически жизнеспособными для большинства случаев использования.

В более тяжелых сегментах аккумуляторные электрические грузовики сначала в основном используются в городских циклах работы. Но их экономичность улучшается даже на междугородних маршрутах и примерно к 2030 году приблизится к показателям дизельных силовых агрегатов.

Пока что электрические грузовики не достигли желаемых вершин, а грузовик от Tesla вообще разочаровал едва ли не всех, кто его ждал.

Перспективы грузовиков на топливных элементах гораздо меньше.

Литий-железо-фосфатные батареи (LFP) завоевывают рынок электромобилей.

Совершенствование технологии LFP увеличивает их долю на рынке, особенно в Китае, где цены на батареи стремительно упали.

В течение следующих двух лет доля LFP на мировом рынке пассажирских электромобилей превысит 50%. Никель и марганец почувствуют наибольшее давление в результате. Из-за перехода на более дешевые химикаты потребление никеля и марганца к 2025 году снизится на 25% и 38%, соответственно.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, индустрия зарядных устройств должна будет быстро развиваться в течение следующего десятилетия.

В зависимости от сценария, к 2050 году совокупные инвестиции в инфраструктуру зарядных станций, их установки и обслуживания составят от 1,6 до 2,5 триллиона долларов США.

Избыток мощностей является большой проблемой для производителей аккумуляторов.

Запланированные до конца 2025 года производственные мощности по производству литий-ионных элементов более чем в пять раз превышают мировой спрос на аккумуляторные батареи, который ожидается в этом году на уровне 1,5 тераватт-часа. Ежегодный спрос на литиевые батареи быстро растет в сценарии экономического перехода BloombergNEF, приближаясь к 5,9 тераватт-часа ежегодно до 2035 года.

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Достижение глобального автопарка с нулевым уровнем выбросов к 2050 году требует гораздо более быстрого перехода.

Несмотря на прогресс, мировой автомобильный транспорт все еще не приблизился к нулевой траектории. К 2035 году на дорогах будет 476 миллионов электромобилей, а к 2040 году их количество возрастет до 722 миллионов, что составит 45% автопарка. В сценарии чистого нуля к 2050 году эти цифры должны были бы составлять 679 миллионов и 1,1 миллиарда соответственно.

Нулевой сценарий предусматривает, что к 2050 году 100% автомобильного парка будет электрическим, но сейчас аналитики говорят, что нам удастся достичь лишь 69% этих результатов к 2050 году.

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