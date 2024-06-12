Кто первый

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, страна занимает первое место в Европе по производству электромобилей, но находится на втором месте по миру. Здесь ее уверенно обгоняет Китай, конкуренция с которым предвещает худшие результаты по итогам 2024 года.

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Китай доминирует в мировом производстве электромобилей, но большинство его продукции продается на внутреннем рынке.

Зато 76% немецких электромобилей продаются за рубежом. В 2023 году с конвейеров в стране сошло 1,27 миллиона BEV (Battery Electric Vehicle или электромобиль с аккумулятором) и PHEV (гибридный электромобиль), из которых 995 000 – чисто электрические автомобили.

Также Германия, родина таких ключевых автопроизводителей, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, лидирует в Европе, производя больше электромобилей, чем Испания (256 000) и Франция (225 000), занимающие второе место, вместе взятые.

США занимают третье место в мире по объемам производства электромобилей.

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии ожидает, что к 1 января 2030 года в стране будет зарегистрировано около 10 миллионов электромобилей. Судя по размеру текущего автопарка, это будет соответствовать доле электромобилей в 20-25%.

Будущее неопределенно

Однако перспективы производства электромобилей в Германии после 2024 года не такие уж и безоблачные.

Во-первых, программа субсидирования электромобилей, которая должна была продолжаться до конца 2024 года, была неожиданно приостановлена в декабре после пересмотра бюджета на 2024 год. Конституционный суд Германии создал в государственном бюджете страны дыру в 60 миллиардов евро (65,36 миллиарда долларов), что заставило правительство отказаться от нескольких программ.

Во-вторых, правительственная программа предлагала покупателям возмещение до 6 750 евро (в зависимости от стоимости электромобиля), которые финансировались государством и самими автопроизводителями. Но с 1 января 2024 года федеральная субсидия Германии для BEV с ценой до 45 000 евро составляет уже 3 000 евро. Производители также должны внести 1 500 евро, чтобы общая сумма субсидии составила 4 500 евро. Однако транспортные средства, цена которых превышает 45 000 евро, больше не подлежат финансированию.

В-третьих, немецкие автопроизводители сталкиваются со сложностями в разработке программного обеспечения и цепочках поставок, что ставит их позади Tesla и китайских производителей с более совершенными технологиями электромобилей и эффективными цепочками поставок. Компании Германии также часто вынуждены сотрудничать с американскими и восточноазиатскими компаниями, чтобы удовлетворить свои потребности в аккумуляторах, поскольку не имеют своей технологии, что приводит к проблемам зависимости и замедления темпов производства.

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.