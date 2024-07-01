Подивіться на ці приголомшливо детальні сканування древніх трилобітів, знайдених у попелі

Вчені використали 3D-зображення, щоб відтворити анатомію кембрійських трилобітів, знайдених під шарами вулканічного попелу. Ці істоти померли 500 мільйонів років тому, але їхні відбитки збереглися в камені.

Що відомо про цих трилобітів

Це найбільш анатомічно повні зразки кембрійських трилобітів, які коли-небудь були знайдені. Незаймані скам'янілості, які датуються Кембрійським періодом (541-485 мільйонів років тому), були знайдені у 2015 році під шарами вулканічного попелу з кембрійської формації Тательт у Марокко. Це вулканічне поховання зберегло навіть м'які тканини тварин, відкриваючи анатомічні особливості, які ніколи раніше не спостерігалися.

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Ці нові зразки не тільки зберегли вусики і ходильні ноги, але й структури рота і навіть всю травну систему в тривимірному зображенні,

– повідомив Джон Патерсон, палеонтолог з Університету Нової Англії.

Дослідники розкопали два види трилобітів – Protolenus (Hupeolenus) sp. і Gigoutella mauretanica, що датуються 509 мільйонами років тому.

Щоб дослідити давно вимерлих членистоногих, вчені використовували рентгенівську мікротомографію — техніку візуалізації, яка дозволяє розглядати внутрішню частину об'єкта шматочок за шматочком, — щоб скласти віртуальну 3D-модель, яка зафіксувала "найдрібніші деталі, включаючи зовнішню поверхню тварин, кожен сегмент їхніх тіл, ноги й навіть волосяні структури вздовж їхніх придатків".



Мікротомографічна реконструкція трилобіта Gigoutella mauretanica / Фото А. Ель Альбані, Університет Пуатьє

Приголомшлива збереженість і високоякісні 3D-зображення дозволили вченим спостерігати частини трилобітів, які ніколи раніше не бачили, наприклад, ротові структури Protolenus (Hupeolenus) sp., включаючи "м'ясисту частку, що закриває рот, яка називається лабрум і була задокументована вперше у трилобітів".



3D-реконструкція Protolenus (Hupeolenus) sp. з прозорістю, що демонструє сегментацію травної системи (синій колір) / Фото Arnaud Mazurier | University of Poitiers

Трилобіти збереглися в такому гарному стані протягом пів мільярда років завдяки вулканічному попелу давнього виверження, який поховав істот подібно до того, як Помпеї збереглися після виверження Везувію в 79 році нашої ери.

Оскільки вулканічний попіл дуже дрібнозернистий, як і тальк, він може формувати найдрібніші анатомічні особливості на зовнішній поверхні цих тварин, аж до щетини на лапках,

– говорить Джон Патерсон.

У поєднанні зі швидким похованням, це дозволило зберегти дивовижні тривимірні деталі цих трилобітів.



3D-реконструкції Protolenus (Hupeolenus) та Gigoutella mauretanica / Фото А. Ель Альбані, Університет Пуатьє

Вулканічний попіл також допоміг зберегти нутрощі тварин. Згідно з дослідженням, нещасний трилобіт, ймовірно, проковтнув попіл у воді перед смертю, що зупинило руйнування м'яких тканин.

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Скам'янілості трилобітів знаходять по всьому світу, і їх легко впізнати за сегментованим тілом, що складається з твердого екзоскелету. Цей твердий зовнішній покрив часто добре зберігається у скам'янілостях, що дозволило вченим ідентифікувати 22 000 видів трилобітів, що охоплюють 298 мільйонів років палеозойської ери.