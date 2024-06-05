Тінейджер Рекс

На скам'янілості молодого тиранозавра натрапили під час прогулянки у формації Хелл-Крік у 2022 році, а у 2023 році кістки завершили розкопувати. Частковий скелет, один з небагатьох знайдених зразків молодих тиранозаврів, буде виставлений в Денверському музеї природи й науки наприкінці цього місяця, що збігається з виходом на екрани нового документального фільму, присвяченого цій знахідці.

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Молоді екземпляри [T. rex] надзвичайно рідкісні. Ця знахідка має велике значення для дослідників, оскільки зразок "Тінейджера Рекса" може допомогти відповісти на питання про те, як ріс король динозаврів,

– каже Тайлер Лайсон, палеонтолог з хребетних у музеї, який керував розкопками "Teen Rex".

"Teen Rex" був завдовжки 7,6 метра й важив близько 1600 кілограмів, коли він помер понад 66 мільйонів років тому. Для порівняння, дорослий тиранозавр досягав близько 12 етрів у довжину і важив близько 3600 кілограмів.

Брати Ліам і Джессін Фішери, 7 і 10 років, були зі своїм батьком Семом Фішером, а також їхнім 9-річним двоюрідним братом Кейденом Медсеном, коли вони помітили велику скам'янілість, що стирчала зі скелі. Сем Фішер був колишнім однокласником Тайлера Лайсона, тому він повідомив палеонтолога про їхню знахідку.



Волонтер Денверського музею природи і науки Ейдан Скеллі позує біля часткового скелета молодого тиранозавра / Фото Dr. Tyler R. Lyson

Лайсон почав розкопки скам'янілостей через 11 місяців з командою, до якої входили всі троє хлопчиків, а також сестра Ліама і Джессіна, 14-річна Емалінн Фішер, йдеться в заяві. Команда розкопала низку скам'янілостей, в тому числі зуб, який Лайсон швидко ідентифікував як такий, що належав тиранозавру.

Лайсон і його колеги оцінили розмір підлітка T. rex на основі його великогомілкової кістки (гомілки), довжина якої становила 82 сантиметри. Довжина гомілки дорослого T. rex становила близько 112 сантиметрів, що свідчить про те, що цей конкретний динозавр був підлітком.

Дослідники проаналізують кістки більш детально, щоб підтвердити вік динозавра й дізнатися більше про закономірності росту та розвитку кісток T. rex. Ця робота буде проводитися публічно в музеї в рамках нової тимчасової виставки під назвою "Відкриваючи тиранозавра", яка стане доступною для відвідувачів з 21 червня.

Документальний фільм "T. rex", прем'єра якого запланована на той самий день, покаже кадри з відкриття "Teen Rex" і використає комп'ютерні зображення, щоб оживити T. rex від появи на світ до дорослої особини.