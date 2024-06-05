Тинейджер Рекс

На окаменелости молодого тираннозавра наткнулись во время прогулки в формации Хелл-Крик в 2022 году, а в 2023 году кости завершили раскапывать. Частичный скелет, один из немногих найденных образцов молодых тираннозавров, будет выставлен в Денверском музее природы и науки в конце этого месяца, что совпадает с выходом на экраны нового документального фильма, посвященного этой находке.

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Молодые экземпляры [T. rex] чрезвычайно редки. Эта находка имеет большое значение для исследователей, поскольку образец "Тинейджера Рекса" может помочь ответить на вопрос о том, как рос король динозавров,

– говорит Тайлер Лайсон, палеонтолог по позвоночным в музее, который руководил раскопками "Teen Rex".

"Teen Rex" был длиной 7,6 метра и весил около 1600 килограммов, когда он умер более 66 миллионов лет назад. Для сравнения, взрослый тираннозавр достигал около 12 метров в длину и весил около 3600 килограммов.

Братья Лиам и Джессин Фишеры, 7 и 10 лет, были со своим отцом Сэмом Фишером, а также их 9-летним двоюродным братом Кейденом Мэдсеном, когда они заметили большую окаменелость, торчащую из скалы. Сэм Фишер был бывшим одноклассником Тайлера Лайсона, поэтому он сообщил палеонтологу об их находке.



Волонтер Денверского музея природы и науки Эйдан Скелли позирует возле частичного скелета молодого тираннозавра / Фото Dr. Tyler R. Lyson

Лайсон начал раскопки окаменелостей через 11 месяцев с командой, в которую входили все трое мальчиков, а также сестра Лиама и Джессина, 14-летняя Эмалинн Фишер, говорится в заявлении. Команда раскопала ряд окаменелостей, в том числе зуб, который Лайсон быстро идентифицировал как принадлежавший тираннозавру.

Лайсон и его коллеги оценили размер подростка T. rex на основе его большеберцовой кости (голени), длина которой составляла 82 сантиметра. Длина голени взрослого T. rex составляла около 112 сантиметров, что свидетельствует, что этот конкретный динозавр был подростком.

Исследователи проанализируют кости более детально, чтобы подтвердить возраст динозавра и узнать больше о закономерностях роста и развития костей T. rex. Эта работа будет проводиться публично в музее в рамках новой временной выставки под названием "Открывая тираннозавра", которая станет доступной для посетителей с 21 июня.

Документальный фильм "T. rex", премьера которого запланирована на тот же день, покажет кадры с открытия "Teen Rex" и использует компьютерные изображения, чтобы оживить T. rex от появления на свет до взрослой особи.