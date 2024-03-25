Детали открытия

Свидетельства древней жизни скрывались у подножия горного хребта. Как отмечают в заявлении исследователи, находка окаменелостей в формации Нанушук под горами Де-Лонг открывает окно в процветающую меловую экосистему, населенную динозаврами всех размеров.

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Палеонтологи исследовали это место еще с 2015 года. Они нашли 75 следов, оставленных плотоядными и растительноядными динозаврами, хотя и не смогли идентифицировать конкретные виды.



След теропода / Фото Anthony Fiorillo

Место было просто безумно богато на следы динозавров. Это было так, будто мы шли по лесу миллионы лет назад,

– говорит ведущий автор исследования Энтони Фиорилло, исполнительный директор Музея естественной истории и науки Нью-Мексико.

Фиорилло и его коллеги обнаружили, что в этом месте сохранился древний ландшафт с окаменелостями пней шириной 60 сантиметров, листьями, следами и фекалиями.

Возраст формации Нанушук составляет от 94 до 113 миллионов лет и датируется альбско-сеноманским отрезком мелового периода (145-66 миллионов лет назад).

Большинство следов были оставлены двуногими травоядными динозаврами, которых вместе называют двуногими орнитозаврами. К этой группе относятся такие животные, как шлемоголовые пахицефалозавры, которые не были идентифицированы в исследовании.

Четвероногие растительноядные, или четвероногие орнитозавры, составили небольшое количество следов.

Некоторые из них принадлежали к цератопсам, группы, которая включает трехрогих трицератопсов.

В экосистеме также обитали плотоядные динозавры. Наименьшее количество следов оставили преимущественно хищные нептичьи тероподы. Авторы отметили, что некоторые из этих следов были в пределах размера туронских тероподов, таких как Suskityrannus, тираннозавр высотой 1 метр, которого прозвали "мини-рекс", и Timurlengia, который был размером с лошадь.

Береговые птицы оставили 15% обнаруженных следов. Почти половина береговых птиц Северной Америки размножается в Арктике в ее теплые месяцы, и авторы отмечают, что высокая частота следов вымерших береговых птиц здесь свидетельствует о том, что то же самое происходило и в Мелу.



Окаменелый ствол дерева / Фото Paul McCarthy

Команда также использовала формацию, чтобы узнать больше о теплом и влажном климате древней Арктики. Рассчитав среднегодовое количество осадков по фрагментам древесины, они обнаружили, что арктические динозавры жили в климате, похожем на климат современной Южной Флориды, то есть там было достаточно тепло. "Температура была намного теплее, чем сегодня, и что, возможно, самое интересное, было много дождей. Образцы, которые мы проанализировали, показывают, что это было примерно эквивалентно современному Майами. Это довольно существенно", – говорит Фиорилло.